Врач Ларина назвала способы привыкнуть к сокращению светового дня
Она посоветовала после пробуждения перейти из темной спальни в светлое пространство квартиры. Чтобы разбудить организм, нужно включить яркий свет и открыть шторы, а также при необходимости воспользоваться специальными лампами с определенной длиной волны, которые подавляют выработку гормона мелатонина и помогают легче просыпаться.
При уменьшении светового дня меняется характер циркадных ритмов организма, которые контролируют синтез и активность нейромедиаторов. Они передают импульсы между клетками головного мозга и от нейронов к клеткам мышечной или железистой ткани.
Вместе с уменьшением светового дня в организме начинает вырабатываться гормон сна – мелатонин. Чтобы его снизить, Ларина порекомендовала чаще гулять, вести активный образ жизни, полноценно питаться и избегать переохлаждений.
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