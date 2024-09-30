Во сне или наяву? Врач Нилус раскрыла, какой способ проведения эндоскопии лучше

Как лучше пережить эндоскопию — под наркозом или без? Эксперт назвала все плюсы и минусы процедуры и рассказала, почему нельзя от нее отказывается, если врач дал такое назначение.Эндоскопия занимает лидирующую позицию по популярности среди всех медицинских процедур благодаря ее универсальности — от диагностики до лечения в различных областях медицины.Эта процедура широко используется для исследования разных систем организма. Какие варианты возможны и зачем их назначают, «Доктору Питеру» рассказала Каролина Нилус, врач-эндоскопист клиники «АБИА».Самые популярные видыГастроскопия — производится осмотр пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.Колоноскопия — осмотр толстой кишки и до 40 см нижнего отдела тонкой кишки.Бронхоскопия — исследуются бронхи и легкие.Цистоскопия — осматриваются мочевой пузырь и уретра.Лапароскопия — обследуются органы брюшной полости.Если назначили — не отказывайтесьЭндоскопия — это важный и эффективный способ обнаружения и лечения различных болезней. Регулярные обследования помогают выявить проблемы на ранних стадиях, что значительно повышает шансы на успешное лечение. Если врач порекомендовал вам пройти эндоскопию, не стоит бояться: это безопасная и малоинвазивная процедура, которая может сыграть ключевую роль в сохранении вашего здоровья.Причины, зачем надо делать эндоскопиюРанняя диагностика заболеваний. Эндоскопия позволяет обнаружить заболевания на ранних стадиях, когда симптомы еще могут отсутствовать. Например, гастроскопия помогает выявить гастрит, язвы или ранние признаки рака желудка. Колоноскопия необходима для диагностики и профилактики рака толстой кишки, одного из наиболее распространенных онкологических заболеваний.Минимальная инвазивность. Эндоскопия является малоинвазивной процедурой, что означает, что вмешательство в организм минимально по сравнению с хирургическими операциями. Это позволяет пациентам быстрее восстановиться после обследования, снижая риски и побочные эффекты.Точная диагностика. Благодаря высокому разрешению эндоскопической камеры, врач может детально рассмотреть слизистые оболочки и выявить воспаления, язвы, опухоли или другие патологии. В процессе эндоскопии также можно взять биопсию — образец ткани для лабораторного анализа, что повышает точность диагностики. Кроме того, во время процедуры можно провести дополнительные тесты, такие как определение наличия бактерии хеликобактер пилори, измерение уровня кислотности, тест на лактазную недостаточность, а также виртуальную хромоскопию, которая помогает более точно выявлять изменения в тканях.Возможность лечения. Некоторые виды эндоскопии позволяют не только диагностировать заболевания, но и проводить лечение. Например, при гастроскопии и колоноскопии возможно удаление полипов или остановка кровотечения. Это делает процедуру универсальной как в диагностических, так и в терапевтических целях.Профилактика раковых заболеваний. Регулярные эндоскопические обследования, такие как колоноскопия и гастроскопия, позволяют выявить предраковые состояния и предотвратить развитие злокачественных новообразований. Это особенно важно для людей с повышенным риском возникновения рака, например с наследственной предрасположенностью или хроническими воспалительными заболеваниями.Показания к эндоскопииБоли в животе или грудной клетке.Затрудненное глотание или изжога.Наличие неприятного привкуса во рту, запах изо рта.Постоянная тошнота, рвота, диарея или запоры.Наличие крови в стуле или рвотных массах.Потеря аппетита, снижение веса без видимых причин.Анемия.Подозрение на опухолевые образования.Также эндоскопия может проводиться в рамках профилактических осмотров, особенно для людей старше 50 лет или тех, кто находится в группе риска по онкологическим заболеваниям.Как проходит процедура под седацией…Эндоскопия под медикаментозным сном считается более комфортной для пациента. Медикаментозный сон (или седация) — это состояние легкого сна, при котором пациент не ощущает боли и не испытывает дискомфорта во время процедуры.Подготовка. Перед началом обследования пациенту вводят внутривенно седативный препарат. Это легкое средство, которое вызывает сонливость и позволяет пациенту расслабиться. Пациент не засыпает полностью, как при общем наркозе, но не испытывает неприятных ощущений и не помнит ход процедуры.Процесс. Когда пациент погружается в медикаментозный сон, врач начинает вводить эндоскоп через рот (при гастроскопии) или через анальное отверстие (при колоноскопии). Камера эндоскопа передает изображение на монитор, позволяя врачу детально осмотреть внутренние органы и провести необходимые манипуляции.После процедуры. Пациент постепенно просыпается, но еще некоторое время может чувствовать легкую сонливость. Через 30–60 минут можно вернуться домой, однако рекомендуется воздержаться от управления транспортом в этот день.ПреимуществаПроцедура проходит без боли и дискомфорта.Отсутствие тревоги и стресса.Идеальный вариант для пациентов с высокой чувствительностью к боли или тревожностью.… и без наркозаЕсли эндоскопия проводится без медикаментозного сна, то используется местное обезболивание для снижения дискомфорта. Это вариант, при котором пациент остается в сознании, но ему может быть немного неприятно во время процедуры.Подготовка. Перед гастроскопией на слизистую оболочку горла наносят спрей с анестетиком, чтобы уменьшить чувствительность и снизить рвотный рефлекс. При колоноскопии могут использовать обезболивающие препараты для расслабления мышц.Процесс. Пациент находится в сознании. Эндоскоп вводится так же, как и при процедуре под седацией, но пациент может испытывать незначительные неприятные ощущения, такие как чувство давления или вздутие в животе.После процедуры. Пациент сразу же может покинуть клинику и вернуться к обычной деятельности, поскольку нет влияния седативных препаратов. В большинстве случаев дискомфорт быстро проходит.ПреимуществаБыстрое восстановление и возможность сразу вернуться к повседневной жизни.Не нужно специального наблюдения после процедуры.Отсутствие влияния препаратов на организм.«Оба способа проведения эндоскопии имеют свои плюсы, и выбор зависит от того, что больше подходит пациенту, а также от рекомендаций врача, — разъясняет врач. — Эндоскопия под медикаментозным сном лучше для тех, кто хочет избежать неприятных ощущений и волнений, тогда как без седации процедура проходит быстрее и не требует использования сильных препаратов».

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