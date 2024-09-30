Утренний кофе способен снизить риск развития некоторых заболеваний

Утренняя чашка кофе может стать ключом к укреплению здоровья сердца и сосудов, а также снижению риска развития диабета второго типа. Это подтверждают результаты масштабного исследования, проведенного учеными из Медицинского колледжа при Университете Сучжоу в Китае.Китайские исследователи проанализировали данные более полумиллиона человек в возрастном диапазоне от 37 до 73 лет. Их внимание привлекла связь между потреблением кофе и состоянием здоровья участников. Оказалось, что любители кофе, выпивающие три чашки напитка ежедневно, имеют на 48% меньше шансов столкнуться с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нарушениями обмена веществ по сравнению с теми, кто полностью отказывается от кофе.Ученые пришли к выводу, что оптимальное количество кофеина для получения положительного эффекта составляет 200-300 миллиграммов в день. Это эквивалентно трем стандартным чашкам кофе. Такая дозировка способна значительно снизить вероятность развития не только проблем с сердцем и сосудами, но и инсульта.Основываясь на полученных результатах, исследователи предполагают, что включение умеренного потребления кофе или кофеина в повседневный рацион может стать важным элементом здорового образа жизни.

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