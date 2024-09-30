Кардиолог объяснил, что нужно обязательно делать при высоком уровне холестерина

Повышенный уровень холестерина в крови не имеет никаких симптомов. Поэтому многие из нас об этом даже не подозревают, пока не сдадут кровь на анализ. Панкадж Лал, доктор медицины, кардиолог из Capital Cardiac Care в Мэриленде, рассказал, какие шаги в этом случае рекомендуют предпринять кардиологи.Начните заниматься спортом. Физическая активность может повысить уровень полезного холестерина и снизить показатели вредного. Лучше всего отдать предпочтение тренировкам, которые улучшают здоровье сердца. Это бег, ходьба, езда на велосипеде или другая аэробная активность на открытом воздухе. Лал рекомендует каждую неделю уделять упражнениям умеренной интенсивности не менее 150 минут.Ограничьте потребление насыщенных жиров. Они содержатся в продуктах животного происхождения. Например, в жирных кусках мяса, птицы, жирных молочных продуктах. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует получать из насыщенных жиров 6% от общего количества калорий в день.Ешьте больше фруктов и овощей. Особенно полезно есть продукты, в которых много клетчатки. Это апельсины, яблоки, груши, брюссельская капуста, морковь, сладкий картофель.Рассмотрите возможность приёма лекарств. Если вы придерживаетесь диеты и занимаетесь спортом не менее шести месяцев, но уровень холестерина всё равно высок, то вам могут помочь лекарственные препараты.

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