Диетолог Мухина рассказала, виноград какого цвета считается полезнее

Некоторые врачи называют виноград чуть ли не самой вредной ягодой для худеющих. Однако, если помнить о мере, продукт принесет только пользу: укрепит сосуды, повысит иммунитет и защитит от рака.Из винограда делают вина, соки, его добавляют в салаты и горячие блюда, а также едят в качестве десерта или перекуса. Эти ягоды не только вкусные, но и полезные: в них содержатся флавоноиды, полифенолы и антиоксиданты, которые благоприятно влияют на состояние всего организма.По словам диетолога, виноград темных сортов считается самым полезным для здоровья. Так, красный виноград помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, а черный защищает организм от рака.«Красный содержит большое количество ресвератрола, поэтому улучшает здоровье сосудов, кровообращение, поддерживает сердце и снижает холестерин. Черный, благодаря большому содержанию антоцианов, помогает в профилактике раковых заболеваний», — рассказала Марият Мухина «Москве 24».В темных сортах винограда также содержится много клетчатки. Она улучшает пищеварение, помогает предотвратить запоры и способствует хорошей перистальтике, то есть «лечит» ленивый кишечник.Несмотря на всю пользу, виноградом все же не стоит увлекаться. По словам диетолога, оптимальная порция в сутки — 200 граммов, то есть стакан стандартного размера. В случае если вы съедите слишком много, могут начаться вздутие живота и метеоризм.Кроме того, важно помнить, что виноград повышает сахар в крови, поэтому его лучше не есть людям с сахарным диабетом. Этот продукт также может раздражать слизистую ЖКТ, поэтому при обострениях гастрита или язвенной болезни от него стоит отказаться, заключила эксперт.Наиболее мощный и известный компонент винограда — ресвератрол. Он в основном содержится в кожице ягод, обладает мощным антиоксидантным эффектом, нейтрализует свободные радикалы, которые образуются в ходе метаболизма и могут повреждать клетки тела, рассказывала врач.Кроме того, ресвератрол стимулирует работу генов, которые продлевают жизнь. Таким образом, виноград обладает противоопухолевым и антивозрастным эффектами, способен защищать от негативных воздействий внешней окружающей среды.Но стоит помнить, что помимо вздутия, скачка сахара в крови и метеоризма виноград также может спровоцировать аллергическую реакцию. Особенно осторожно его надо давать детям — начинайте с 2-3 ягод. При проблемах пищеварения стоит избегать проглатывания косточек: они могут раздражать и слабить стул.

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