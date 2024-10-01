PNAS: особый белок улучшает доставку лекарств от болезни Альцгеймера в мозг
Исследователи объяснили, что при развитии болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных нарушений первыми начинают массово разрушаться и сталкиваться с проблемами жизнедеятельности нейроны гиппокампа. Существующие прототипы лекарств от деменции не способны проникать в мозг или не обладают способностью накапливаться в гиппокампе.
Чтобы устранить этот недостаток, команда ученых начала поиски «упаковки, позволяющей доставлять в эту область мозга различные лекарства. В процессе исследований они обнаружили, что гормон инсулин обладает необходимыми свойствами. На основе этого наблюдения была создана химерная молекула, содержащая часть структуры инсулина, объединенную с другими белками.
В ходе экспериментальной терапии с участием мышей получившиеся белковые конструкции успешно проникали в мозг и накапливались в гиппокампе как при введении в кровоток, так и через нос. Нервные клетки активно усваивали эти молекулы.
Ученые считают, что новая система может значительно улучшить результаты лечения болезни Альцгеймера и других заболеваний, связанных с повреждением нейронов гиппокампа. Однако прежде чем разработка будет внедрена в клиническую практику, она должна пройти ряд дополнительных испытаний на добровольцах.
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