Кисломолочка и достаток воды: врач назвала особенности питания, снижающие риск рака кишечника

Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, каким должен быть рацион для предотвращения колоректального рака.Врач Соломатина напомнила, что кишечник является той областью человеческого организма, в которой сосредоточена основная часть иммунитета – до 80% иммунокомпетентных клеток. Именно от их состояния и функционирования в большой степени зависит, заболеет ли человек раком.«Мутации у нас возникают постоянно, но иммунная система справляется с ними, если она работает нормально. Если иммунная система теряет свой контроль, значит, есть риск заболеть раком», - пояснила медик.Говоря о том, что улучшает защиту людей от развития рака кишечника, Соломатина констатировала: важной особенностью питания, снижающей риск такого рака, является адекватное употребление клетчатки. По словам врача, клетчатка как ничто другое поддерживает активную перистальтику кишечника, что не дает пище задерживаться в тракте, бродить, гнить. Вдобавок клетчатка играет роль сорбента – она впитывает эндотоксины, образующиеся при переваривании пищи, вбирает в себя излишки жиров и сахара, соли тяжелых металлов. Все это способствует полноценному прочищению кишечного тракта, защищает его от воздействия нежелательных и вредных веществ.Наиболее полезные источники клетчатки в рационе – это овощи, фрукты и ягоды, цельные зерна и цельнозерновые продукты. Помимо прочего они дают организму антиоксиданты (например, биофлавоноиды, полифенолы), которые предохраняют от разрушения клеточные структуры, борются с воспалением – все это тоже улучшает защиту организма от возникновения опухолей.Еще одна важная особенность питания, снижающая риск рака кишечника, – это достаток воды.«Чтобы клетчатка быстрее проходила по кишечнику, необходима вода, нормализующая работу клеток. При ее нехватке организм будет высасывать влагу из кишечника, что чревато появлением запоров», - предупредила эксперт.Также Соломатина посоветовала включать в рацион кисломолочку. В кисломолочных продуктах содержатся бифидобактерии, благотворно действующие на состояние кишечника, уточнила она.Таким образом, резюмировала врач, ежедневно следует употреблять 500 граммов овощей и фруктов, не менее 30 миллилитров воды на килограмм веса, а из кисломолочных продуктов – например, стакан кефира.

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