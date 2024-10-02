Диетолог Соломатина объяснила, может ли зефир считаться самой полезной сладостью

Диетолог Елена Соломатина: по сравнению с другими видами сладкого зефир выигрывает, однако он не безвреден.Зефир часто называют самой полезной сладостью, но диетолог Соломатина объяснила в интервью, почему такое заявление не совсем корректно. Специалист отметила, что в его составе содержатся вполне полезные загустители, такие как агар-агар, желатин и пектин. В человеческом организме они проявляют себя как клетчатка или сорбенты, очищающие его от потенциальных токсинов. Но все же зефир остается сладостью, то есть, достаточно рискованным угощением.«Сомнительно называть зефир безвредным продуктом, потому что в нем есть сахар, патока. Людям, склонным к повышению уровня глюкозы, диабетикам и тем, у кого имеется лишний вес, употреблять зефир не рекомендуется, как и другие сладости», - констатировала эксперт в комментарии «Радио 1».Тем, у кого нет вышеназванных проблем, можно выбрать зефир, если сильно хочется сладкого. По сравнению с конфетами, тортами, пирожными такой десерт является менее опасным для фигуры из-за более низкой калорийности. Но все же даже зефир нужно есть в очень ограниченном количестве, подчеркнула диетолог.Соломатина уточнила, что употребление десертных изделий не является табу для здоровых людей, но любителям сладкого необходимо контролировать общую калорийность своего рациона в течение дня. Диетолог посоветовала готовить зефир, пастилу или мармелад самостоятельно в домашних условиях, не добавляя в них сахар или ненужные добавки – такое лакомство будет предпочтительнее любых покупных десертов.

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