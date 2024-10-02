Это золотое масло поможет при простуде, артрите, судорогах и не только

Это самая популярная специя Индии - страны, богатой секретами красоты и здоровья. Её лечебные свойства воздействуют на кожу и заболевания волшебным образом. Есть множество способов примененияКуркума является самой популярной специей Индии - страны, богатой секретами красоты и здоровья. Её лечебные свойства воздействуют на кожу и заболевания волшебным образом. Есть множество способов применения куркумы, как внутренних, так и внешних.Эфирное масло из куркумы легко приготовить самостоятельно в домашних условиях.Польза эфирного масла из куркумы:Уход за кожейМасло можно использовать при массаже кожи, которое поможет уменьшить акне, угри, рубцы, сделает её мягкой и выровняет тон.Регулярный массаж устраняет все дефекты, придает коже здоровый вид. Можете добавлять несколько капель масла в ванную.Антибактериальные свойстваКуркума обладает антисептическими свойствами, масло куркумы является естественным средством против укусов комаров, кожных инфекций и является хорошим средством для заживления ран.Противовоспалительные свойстваМасло куркумы благодаря своим противовоспалительным свойствам облегчает боли в суставах, мышечные боли, судороги, помогает при артрите.Помогает при простудеВдыхание масла куркумы путём добавления её в горячую воду либо используя увлажнитель воздуха, сразу снимает заложенность носа, убивает микробы, помогает быстрее выздороветь.Домашнее эфирное масло из куркумыИнгредиенты:2 стакана кокосового маслаКорни куркумыПриготовление:Натрите корни куркумы так, чтоб получилась паста. (Нужно минимум 2 столовые ложки пасты) в кастрюле нагрейте на маленьком огне кокосовое масло, добавьте пасту из куркумы, проварите 1 минуту. (Главное не сжечь куркуму!) Выключите огонь и дайте остыть до комнатной температуры. Перелейте в любую чистую и сухую бутылку, нужно избегать контакта с влагой. Масло готово!

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