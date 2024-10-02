Кому нельзя делать прививку от гриппа

«Иногда вакцинация запрещается»: врач Провоторова назвала противопоказания к прививке от гриппаПрививка от гриппа – проверенное средство, но подходит она не всем, заявила врач-инфекционист Маргарита Провоторова.В России идет кампания по вакцинации от гриппа, заболеваемость которым растет практически повсеместно. По прогнозам, в начавшемся эпидемиологическом сезоне будут «гулять» особенно агрессивные штаммы гриппа, вызывающие тяжелое течение болезни и потенциально опасные осложнения. Врачи не устают повторять, что одним из самых эффективных способов защититься от заболевания является прививка. Тем не менее, абсолютно всем она не подходит – об этом в разговоре с порталом «Доктор Питер» напомнила инфекционист Маргарита Провоторова.«Вакцина от гриппа – одна из самых изученных профилактических мер. Но иногда вакцинация запрещается по медицинским причинам. Истинных противопоказаний к вакцинам на самом деле значительно меньше, чем мы привыкли думать. Тем не менее они есть», - сказала медик.Врач Провоторова назвала противопоказания к прививке от гриппа.У человека имеется аллергия на куриное яйцо (в составе некоторых вакцин против гриппа присутствует овальбумин);Имеется аллергическая реакция на какой-либо компонент вакцины;При вакцинации, проводившейся раньше, возникало повышение температуры свыше 40 градусов (повышение до 39 градусов к тяжелым реакциям не относится);При вакцинации, проводившейся раньше, возникало резкое падение артериального давления, либо проявлялись судороги, анафилактический шок.После прививки от гриппа в прошлом возникали (в месте укола) выраженный отек, краснота на участке больше 8 см в диаметре.Провоторова добавила, что пациентам не стоит гадать, имеются у них противопоказания к прививке от гриппа или нет.«Перед вакцинацией пациента всегда осматривает врач, тщательно собирает анамнез, и только после этого принимается решение», - подчеркнула эксперт.

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