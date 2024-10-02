Как поднять иммунитет ребенку, если он часто болеет — самый полный обзор средств от врачей

Больничный за больничным, только малыш поправился, а спустя неделю опять с насморком, кашлем и температурой. Как повысить иммунитет ребенку и что давать для иммунитета?С наступлением осени резко вырастает статистика по ОРВИ. По данным Роспотребнадзора, за сентябрь количество заболевших вирусными инфекциями увеличивается на 20%. Чаще преобладают риновирусы, аденовирусы и парагрипп.Люди возвращаются из отпусков, начинается учебный год в школах. Однако пик заболеваемости ОРВИ еще впереди. Как поднять иммунитет ребенку? С этим вопросом «Доктор Питер» обратился к детским врачам.Сколько в норме болеет ребенок за год«Нормой считается, если здоровый ребенок болеет до 4-6 раз в год, а взрослый человек — 2-3 раза. Но в период адаптации, например, к детскому саду, малыш может болеть до 12 раз в год, — отвечает педиатр Мария Симошенкова. — Нередко компанию ему составляют старшие дети и родители. Но когда этот период пройдет, иммунитет семьи наладится».«В осенне-зимний период особенно тщательно стоит следить за иммунитетом детей. Чаще всего болеют дошкольники от 3 до 5 лет (в среднем 7–8 раз в год) и школьники 7-9 лет (5–6 раз за год)», — рассказывает детский гастроэнтеролог Татьяна Ошева.По словам врача, такое количество простуд совершенно нормально. В подростковом возрасте иммунитет окрепнет, и число простуд сократится до 4 раз в год.Но если ребенок болеет более 10-12 раз в год, то он считается часто болеющим с ослабленным иммунитетом.«Нормальным считаются частые ОРВИ в дошкольном и школьном возрастах, если после инфекций не развиваются осложнения, стандартное лечение помогает и ребенок выздоравливает, несмотря на то что через 5 дней посещения детского сада может снова заболеть. То есть сами по себе частые ОРВИ с затяжным насморком не могут указывать на сниженный иммунитет», — подчеркивает педиатр Анастасия Паршина.Однако перенесенная простуда действительно на время снижает защитные функции организма. Так что, вернувшись в сад или школу, ребенок быстрее подхватывает вирусы.«Это может повлечь за собой высокую вероятность развития постоянных, вялотекущих инфекционных и неинфекционных заболеваний. А формирование хронических болезней негативно сказывается на дальнейшем физическом развитии ребенка», — говорит педиатр Мария Симошенкова.Стремлюсь научить людей болеть минимальнo, научить, как оставаться здоровыми.Часто болеющий ребенок — это диагноз?«Часто болеющие дети (ЧБД) — это не диагноз, а группа диспансерного наблюдения, включающая детей с частыми респираторными инфекциями, — отвечает педиатр Ирина Юзуп. — В группу ЧБД входит до 75% детской популяции на основании возраста и количества эпизодов ОРИ:дети первого года жизни — 4 и более раз в год;дети от 1 года до 3 лет — 6 и более раз в год;дети от 4 до 5 лет — 5 и более раз в год;дети старше 5 лет — 4 и более раз в год;длительно болеющие дети — течение одного эпизода ОРИ более 14 дней.«Обязательно обратитесь к специалисту за консультацией, даже если ребенок болеет нечасто, но каждый раз все заканчивается осложнениями. Когда ему назначается не один, а более двух-четырех курсов антибиотиков подряд, когда заболевание длится месяц-полтора», — говорит врач Мария Симошенкова.К лечению и обследованию часто болеющих детей педиатр привлекает в первую очередь врача аллерголога-иммунолога с опытом обследования и лечения данной категории детей.Далее по необходимости может потребоваться:консультация лор-врача (оценка состояния миндалин, аденоидов, придаточных пазух носа и барабанных перепонок);лабораторное обследование (клинический анализ крови, обследование на вирусные, бактериальные, глистные и паразитарные инфекции, аллергологическое обследование, обследование ЖКТ (по показаниям);инструментальное обследование: ЭКГ, спирография, УЗИ различных органов (по показаниям);консультация фтизиатра, инфекциониста, гематолога-онколога, гастроэнтеролога, ревматолога, диетолога и других узких специалистов (по показаниям).По итогу составляется индивидуальная программа комплексной реабилитации.Частые ОРВИ: причины«Выделяют две группы факторов, которые приводят к развитию частых респираторных заболеваний: экзо- (внешние) и эндогенные (внутренние)», — рассказывает педиатр Ирина Юзуп.Низкий уровень санитарной культуры и материального благополучия.Раннее начало посещения детских дошкольных учреждений.Бесконтрольное использование антибиотиков.Проживание в экологически неблагоприятных условиях.Пассивное курение ребенка (курящее окружение).Отягощенный преморбидный фон (недоношенность, оперативные роды, перинатальная гипоксия и др.).Анатомо-физиологические особенности дыхательной системы (особенности строения и состояние слизистой бронхов).Фоновые заболевания (рахит, железодефицитная анемия и т. п.).Раннее искусственное вскармливание, дисбиоз кишечника.Недостаточное питание, дефицит витаминов (А, D, E, C и др.), микронутриентов (железо, йод, цинк, селен и др.), полиненасыщенных жирных кислот.Хронические заболевания носоглотки, аллергические заболевания.«Частые атаки вирусов и бактерий приводят к напряжению, а затем истощению иммунной системы, хронизации заболеваний, замедлению физического и нервно-психического развития детей, — говорит врач. — Возникающий при этом иммунный дефицит оказывается патологическим фоном, на котором и формируется группа часто болеющих детей».Наиболее часто у группы ЧБД встречаются острые ринофарингиты, трахеиты, бронхиты и тонзиллиты.«Самые большие группы ЧБД составляют дети в возрасте 2 лет (это связано с началом посещения организованных коллективов) и старше 9 лет (причина — гормональные изменения в организме). Для подавляющего количества детей из этой группы характерны повышенная тревожность и неуверенность в себе», — говорит Ирина Юзуп.Как поднять иммунитет часто болеющему ребенку«С началом учебного года, когда дети сидят в закрытых помещениях с десятками одноклассников и испытывают большую нагрузку, они могут столкнуться с самыми разными проблемами. Это и инфекционные заболевания, и снижение остроты зрения, проблемы с осанкой, обострение хронических болезней, — говорит врач Екатерина Успенская. — Поэтому в начале учебного года стоит сдать общий анализ крови и мочи, определить уровень витамина D, железа и глюкозы. Бывает так, что в течение учебного года ребенок начинает часто болеть, иногда это обусловлено именно дефицитом железа или витамина D».А вот что еще советуют врачи для укрепления иммунитета.Полноценное питание«Это один из главных способов, как поддержать здоровье часто болеющего ребенка, — говорит врач Мария Симошенкова. — В рационе должна быть пища, богатая цинком и железом, так как недостаток этих микроэлементов увеличивает риск развития респираторных инфекций.Давайте ребенку больше фруктов и овощей. В идеале — минимум 5 порций в день (они должны занимать примерно половину тарелки).Интересный принцип здорового питания — «радуга». В рационе должны быть фрукты и овощи всех возможных цветов. Разные компоненты, входящие в их состав, «кормят» разные виды бактерий кишечника, а уже бактерии укрепляют иммунитет.В рационе должны присутствовать цельнозерновые и белок (рыба, птица, бобы, в меньшей степени — красное мясо), молочные продукты или другие источники кальция, растительные масла, орехи, авокадо».Если ребенок наотрез отказывается от каких-либо групп продуктов (например, молочных), посоветуйтесь с педиатром: возможно, нужно ввести добавки.Укрепить иммунитет и снять воспаление помогают пробиотики. Они есть в кефире, йогурте, сыре. Полный список продуктов смотрите здесь.«Очень полезны для иммунитета зеленые овощи: листья салата, шпинат, авокадо», — говорит Екатерина Успенская.По словам педиатра Татьяны Ошевой, для крепкого иммунитета нужны продукты, которые содержат:витамин А — необходим для правильного обмена веществ, крепкого иммунитета, роста новых клеток, сохранения остроты зрения, поддержания красоты и здоровья кожи, ногтей, волос;витамины С и Е — улучшают формулу крови, стимулируют иммунную систему организма, активизируют процессы регенерации, борются со свободными радикалами;витамин D — обеспечивает профилактику рахита, правильное развитие костей, рост и смену зубов у детей;витамин В6 — нужен для нормальной работы сердца, печени, нервной и иммунной системы;витамин В12 — предотвращает анемию, активизирует синтез белков, способствует улучшению аппетита и настроения;минералы — кальций, магний, цинк, железо, йод и селен.А для детей первого года жизни очень важно сохранить грудное вскармливание.«Содержащиеся в молоке матери иммуноглобулины всех классов (в особенности IgA), лактоферрин, способствуют развитию крепкой иммунной системы ребенка», — говорит педиатр Ирина Юзуп.Режим дняПереутомление, перевозбуждение, стрессы и дефицит сна — все это снижает иммунитет ребенка. Поэтому для крепкой защиты организма важен режим дня и сна.Соблюдение гигиены«Обучите ребенка мыть руки после улицы, до еды и после посещения туалета, а также менять одежду на домашнюю по возвращении домой. Расскажите, почему важно не трогать лицо, не засовывать пальцы в рот, нос и глаза», — советует Мария Симошенкова.«Окружающая ребенка среда очень важна. Не допускайте вероятности пассивного курения, снизьте контакты с возможными источниками инфекции и как можно чаще бывайте на свежем воздухе», — говорит Ирина Юзуп.Воздушные и водные закаливания«Закаливание обеспечивает тренировку механизмов адекватной реакции на холодовые воздействия, — объясняет Ирина Юзуп. — Систематическое контрастное воздушное или водное закаливание повышает устойчивость организма к температурным колебаниям окружающей среды и нормализует иммунологическую реактивность».Педиатр Симошенкова советует закалять ребенка следующим образом:постепенное снижение температуры в помещениях для бодрствования и сна до 18-20 °С.Воздушные ванны.Контрастные обливания ног.Умывание и полоскание рта и горла прохладной водой.Солнечные ванны в утренние и послеобеденные часы.Ежедневные прогулки.Полоскание горла«Санация хронических очагов инфекции и уход за лимфатическим глоточным кольцом или, простыми словами, ежедневное полоскание горла водой — один из способов укрепить иммунитет, — говорит врач Ирина Юзуп. — При этом уменьшается антигенная нагрузка, усиливается мукоцилиарный клиренс».Промывание носаВрач Татьяна Ошева советует для укрепления иммунитета промывать нос солевыми растворами. Кстати, недавнее исследование показало, что такая процедура ускоряет процесс выздоровления. Солевой раствор увлажняет слизистую носа, удаляет слизь и восстанавливает функции мерцательного эпителия, который выстилает воздухоносные пути.Однако маленьким детям промывать нос врачи не советуют.«При неправильной технике промывания носа есть опасность навредить ушкам ребенка, — объясняет педиатр Анастасия Паршина. — Малышам до 3 лет промывать носик без острой необходимости нельзя. Детям старшего возраста при отсутствии противопоказаний со стороны лор-органов можно промывать носик профилактически при строгом соблюдении техники выполнения этой процедуры».Массаж и гимнастика«Гимнастика и массаж грудной клетки повышают дренажную функцию бронхов и тонус дыхательной мускулатуры», — говорит педиатр Ирина Юзуп.«Помогают укрепить иммунитет ножные солевые ванны и гимнастика на массажных ковриках», — советует врач Татьяна Ошева.Солевые пещеры«Солевые пещеры рекомендуются детям, которые часто болеют бронхитами, так как соленый воздух укрепляет легкие», — объясняет Анастасия Паршина.Барьеры для вирусовВы вряд ли заставите ребенка носить маску. Однако, как вариант, можно использовать назальные мази.«Оксолиновая мазь работает как дополнительный барьер, который препятствует адгезии (прикреплению) вируса на слизистую носа, что снижает риск заболевания», — говорит врач Анастасия Паршина.ПрогреваниеМетод, который использовали наши бабушки, — тазик с горячей водой. Одобряют его и современные врачи.«Прогревания как метод физиотерапии не стоит игнорировать. Если ребенок переохладился или вы видите, что он начинает заболевать, теплая ванна для ног поможет остановить развитие болезни», — считает педиатр Паршина.Однако, если температура уже поднялась, парить ноги нельзя ни в коем случае.ПрививкиВакцинация не гарантирует, что ребенок будет меньше болеть, но риски осложнений прививки снижают.«Перед поступлением в учебные учреждения необходимо пройти вакцинацию согласно Национальному календарю профилактических прививок. Стоит сделать и дополнительные прививки против нескольких опасных инфекций: менингококковой инфекции (причина менингита), гриппа и гепатита А. Особенно это важно для первоклассников, которые не посещали детский сад: они еще не встречались с разными инфекциями и не имеют антител, а значит, заразиться им легче», — предупреждает врач Екатерина Успенская.Консультация аллергологаЕсли ребенок аллергик, обязательно проконсультируйтесь с аллергологом перед началом сезона простуд.«Когда есть круглогодичный аллергический ринит, ребенок болеет чаще. Причина в рыхлой слизистой, на которую быстрее „садятся“ вирусы», — объясняет Екатерина Успенская.Адаптогены для укрепления детского иммунитета: за и против«Нередко для реабилитации часто болеющих детей рекомендуют адаптогены и биогенные стимуляторы — как растительные (экстракты левзеи, родиолы, элеутерококка, настойки аралии, заманихи, лимонника, корня женьшеня), так и животного происхождения (пантокрин, прополис), — рассказывает педиатр Мария Симошенкова. — Но адаптогены нужно принимать исключительно при наличии показаний и по рекомендации врача. Нередко перед приемом адаптогенов следует пройти комплексное обследование. Даже у простой настойки валерианы имеются противопоказания. На любой растительный компонент препаратов может развиться тяжелая аллергическая реакция».По словам врача, БАДы с адаптогенным действием хоть и созданы на натуральной основе, но все же имеют противопоказания:беременность;период лактации;детский возраст до 12 лет;высокая температура;инфекции;проблемы с сердцем;бессонница;нервная возбудимость;повышенное давление;исключено применение адаптогенов в психотерапии и психиатрии.«В 2011 году проводились исследования, которые показали: использование элеутерококка и родиолы розовой у детей дошкольного возраста повышает сопротивляемость организма, — говорит педиатр Анастасия Паршина. — Но адаптогены не являются универсальными и подходят не всем. Они не дают гарантию, что ребенок не заболеет. И прежде чем принимать эти средства, необходимо проконсультироваться со своим лечащим педиатром. Доктор сможет вернее оценить необходимость назначения адаптогенов».«В народной медицине можно найти рекомендации по назначению женьшеня, элеутерококка, лимонника и других растительных препаратов, ускоряющих выздоровление после вирусных инфекций. Однако механизмы их действия и влияние на иммунную систему изучены недостаточно, — предупреждает педиатр Татьяна Ошева.В педиатрии адаптогены не используют из-за частых побочных действий — желудочно-кишечных расстройств и аллергических реакций. Не следует назначать их и при повышенной возбудимости центральной нервной системы».Поможет ли прием интерферонов для профилактикиЧасто в сезон ОРВИ мамы дают детям для профилактики различные аптечные интерфероны.«Прием интерферонов с целью профилактики никак не снизит вероятность развития ОРВИ», — комментирует врач Паршина.Что давать ребенку для иммунитета«Если ребенок часто болеет, можно принимать натуральные препараты на основе эхинацеи, бузины, черного тмина», — советует врач Екатерина Успенская.«Средства, которые в своем составе содержат экстракт цветков и ягод черной бузины и обладают противовирусным, иммуностимулирующим и антиоксидантным действием. А главное, это растение безопасно даже для маленьких детей, — говорит Мария Симошенкова. — Плоды бузины используют при гриппе, простуде, кашле, легких воспалениях верхних дыхательных путей и для укрепления иммунитета.В клинических исследованиях было установлено, что стандартизированный экстракт бузины уменьшает степень тяжести и продолжительность гриппа.Экстракт листьев и плодов облепихи оказывает антибактериальное, обезболивающее, противовоспалительное действие, ускоряет заживление эпителия. Кроме того, экстракт этого растения обладает желчегонным эффектом, стимулирует пищеварение и ферментативную активность желудочно-кишечного тракта».

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