Врач Махрова объяснила, какие побочные эффекты дают лекарства от диабета

Может показаться, что повышенный сахар никак не вредит здоровью. Самочувствие хорошее, ничего не болит — так зачем пить таблетки, прописанные доктором? Эндокринолог объясняет, что обычно прописывают при сахарном диабете второго типа и почему терапия так важна.Сахарный диабет — это собирательное название эндокринных заболеваний, при которых в организме нарушается обмен веществ и клетки перестают нормально усваивать глюкозу из-за нехватки гормона инсулина или низкой чувствительности тканей к нему.Эксперт лаборатории «Гемотест», врач-эндокринолог Ольга Махрова рассказала, какими препаратами лечат сахарный диабет и почему пациентам необходимо строго придерживаться назначенной терапии.Два типа — лечение разноеВ 5–10% случаев у пациентов диагностируют сахарный диабет первого типа (инсулинозависимый). При этом заболевании поджелудочная железа не вырабатывает достаточное количество этого гормона, поэтому пациенты вынуждены всю жизнь принимать инсулин.В 90–95% случаях развивается сахарный диабет второго типа, при котором ткани теряют чувствительность к этому гормону. Глюкоза, которая поступает в организм, не проникает в клетки, остается в кровотоке и оказывает токсическое воздействие на внутренние органы. В этом случае важное значение имеют диета и физическая активность, которые нужны для поддержания нормального веса и обмена веществ. Кроме того, врач назначает препараты, которые снижают уровень сахара.Лекарства назначает врачОбычно лечение начинают с назначения одного препарата, но по мере прогрессирования заболевания приходится переходить к комбинированной терапии несколькими лекарствами.«Важно помнить, что терапию при сахарном диабете назначает только врач. Самолечение может привести к серьезным осложнениям, в первую очередь к гипогликемии, сильному снижению уровню сахара в крови. Принимать сахароснижающие препараты без назначения специалистов очень опасно, а любые изменения в терапии необходимо обсуждать с лечащим врачом», — отмечает эксперт.Бигуаниды — это метформинОбычно лечение сахарного диабета начинают с назначения метформина, если нет противопоказаний и человек его хорошо переносит. Его используют в качестве препарата первой линии врачи многих стран мира, в том числе и в России. Он относится к группе гипогликемических препаратов, которые носят название «бигуаниды».Метформин повышает чувствительность тканей к инсулину, снижает концентрацию глюкозы, за счет этого помогает нормализовать вес и уменьшает риск развития осложнений (прежде всего сердечно-сосудистых заболеваний). У некоторых пациентов метформин может вызвать желудочно-кишечное расстройство и лактацидоз — стойкое повышение уровня молочной кислоты в организме, что приводит к интоксикации. Однако подобные реакции зависят от индивидуальных особенностей человека, большинство переносит прием препарата хорошо. Бигуаниды применяются для лечения сахарного диабета в течение нескольких десятков лет и доказали свою эффективность.Производные сульфонилмочевиныК ним относятся, например, глибенкламид, гликвидон, гликлазид, глипизид, глимепирид. Эти препараты стимулируют выделение инсулина, повышают инсулинорезистентность тканей организма, уменьшают выработку глюкозы печенью. Они тоже десятилетиями используются в практике лечения сахарного диабета и, как правило, неплохо переносятся, но в отдельных случаях могут вызывать значительное снижение концентрации глюкозы в крови (гипогликемию). Для этого состояния характерны слабость, навязчивое чувство голода, учащение сердцебиения, повышенная потливость, дрожь в руках и ногах.Производные тиазолидинаЭти лекарственные средства (к ним относятся, например, пиоглитазон и розиглитазон) снижают синтез глюкозы и способствуют ее утилизации. Их эффективность сопоставима с другими гипогликемическими средствами, но у них больше нежелательных побочных эффектов. У некоторых пациентов в ответ на прием препаратов развивается головная боль, могут возникнуть отеки, возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний, поражения печени.Ингибиторы альфа-глюкозидазыК ним относятся акарбоза и миглитол. Эти препараты чаще всего применяют в рамках комплексной терапии сахарного диабета. Они замедляют всасывание крахмала и сахара в кишечнике и таким образом снижают уровень сахара в крови после еды.Глиптины (ингибиторы дипептидилпептидазы-4)В России зарегистрировано несколько таких препаратов, в том числе алоглиптин, вилдаглиптин, гемиглиптин, линаглиптин, ситаглиптин, эвоглиптин. Это новый класс препаратов, который успешно используется при лечении сахарного диабета.Глиптины предотвращают разрушение инкретинов — гормонов, которые вырабатываются в желудочно-кишечном тракте и усиливают синтез инсулина. Уровень этих гормонов у людей с сахарным диабетом значительно снижается. Такие препараты не только нормализуют уровень сахара, но и помогают снизить вес. В отличие от других лекарственных средств, они практически не вызывают гипогликемии.Инкретиномиметики (агонисты рецепторов глюкагоноподобного пептида-1)Это тоже новейший класс препаратов, принцип действия которых связан с работой инкретинов. Если глиптины препятствуют разрушению этих гормонов, то инкретиномиметики имитируют деятельность одного из них. Благодаря лекарству пища дольше задерживается в желудке, создавая длительное ощущение сытости, а поджелудочная железа активнее вырабатывает инсулин. В результате уровень глюкозы нормализуется, а вес постепенно снижается. Первый подобный препарат, семаглутид, был разработан в 2012 году и попал на рынок в конце 2010-х.Ингибиторы натрий-глюкозного котранспортера 2-го типа (НГЛТ-2)К ним относятся канаглифлозин, дапаглифлозин, эмпаглифлозин. Эти препараты ограничивают всасывание глюкозы в почках, в целом улучшают обмен веществ, нормализуют уровень сахара, помогают снизить вес. Кроме того, они снижают риск сердечной недостаточности — одного из самых частых последствий этого эндокринного заболевания. Обычно эти препараты хорошо переносятся, но могут вызвать головокружение и снижение функции почек.Что будет, если не лечитьПри сахарном диабете врач, как правило, назначает комплекс препаратов, в который входят как лекарства, снижающие уровень сахара, так и вспомогательные средства, направленные на нормализацию артериального давления, жирового обмена и др. Если тот или иной препарат неэффективен для конкретного пациента или вызывает побочные эффекты, тактику лечения пересматривают.Без лечения заболевание прогрессирует, приводит к поражению сосудов нижних конечностей (вплоть до развития гангрены), инфарктам, инсультам, снижению зрения, деменции. Отсутствие терапии укорачивает жизнь пациента на 10–20 лет.«Еще раз подчеркну: сахарный диабет — коварное и сложное заболевание, терапию к нему может подобрать только специалист, а самолечение грозит серьезными осложнениями», — отмечает эксперт.

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