Активность и сон до 9 часов в день: врач Драпкина назвала пять привычек для продления жизни

Врач общей практики Оксана Драпкина: следование здоровым привычкам позволяет долго не чувствовать старость.Врач Драпкина назвала пять привычек для улучшения качества жизни и ее продления.Меньше соли и сахара, больше овощей. Терапевт констатировала в разговоре с aif.ru:«Чтобы оставаться в отличной форме и продлить свою жизнь, важно следить за своим рационом».По словам эксперта, ежедневное меню должно включать минимум 400 граммов свежих овощей и фруктов. Дважды в неделю следует есть рыбу. Кроме того, нужно строго контролировать количество сахара и соли, переработанной еды с искусственными добавками.Отказ от курения и алкоголизации. Оксана Драпкина напомнила: по статистике, каждый четвертый курильщик не доживает до 50 лет. Что касается алкоголя, он действует на организм как канцероген, его безопасного количества не существует – любая доза может оказаться роковой.Достаточный сон. Привычка тратить на сон достаточно времени – одна из привычек, способствующих продлению жизни, подчеркнула врач.«Взрослым людям нужно спать от 7 до 9 часов в сутки, хотя диапазон допустимого сна варьируется от 6 до 10 часов», - уточнила Драпкина.Двигательная активность. Врач заявила, что малоподвижность увеличивает риск преждевременной смерти на 20-30%. Привычка тратить на умеренные физические нагрузки до 300 минут в неделю серьезно повышает шансы человека на долголетие.Социальная активность. Драпкина предупредила, что существование в условиях замкнутости, социальной изоляции повышает риск смерти на 26%. Общение, поддержание социальных связей – это важный фактор для сохранения здоровой психики и хорошей стрессоустойчивости.

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