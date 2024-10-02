Британские ученые выявили 2 новых фактора, провоцирующих риск деменции
Ранее ученые выделили 12 модифицируемых факторов, влияющих на вероятность развития деменции. Среди них были такие аспекты образа жизни, как малоподвижность, курение, злоупотребление алкоголем, а также различные медицинские состояния - от гипертонии до нарушений слуха. Эти факторы объясняли около 40% случаев возникновения деменции.
Новое исследование дополнило этот список еще двумя важными пунктами. Первый - это высокий уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), часто называемых "плохим холестерином". Ученые объясняют, что избыток ЛПНП может приводить к образованию атеросклеротических бляшек в сосудах головного мозга. Это нарушает кровоснабжение нервной ткани и может вызывать повреждение нейронов, что повышает риск развития деменции.
Второй новый фактор риска - нелеченая потеря зрения. Исследователи отмечают, что ухудшение зрения, оставленное без должного внимания, может существенно снизить интеллектуальную и социальную активность человека. Эти виды деятельности крайне важны для поддержания когнитивных функций и здоровья мозга в целом.
Список модифицируемых факторов риска деменции теперь включает 14 пунктов. Это открытие подчеркивает важность комплексного подхода к профилактике деменции, включающего не только общие рекомендации по здоровому образу жизни, но и своевременную диагностику и лечение сопутствующих заболеваний.
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