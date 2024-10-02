Британские ученые выявили 2 новых фактора, провоцирующих риск деменции

Исследователи из Университетского колледжа Лондона расширили список факторов риска развития деменции, добавив к нему два новых пункта. Эта работа, опубликованная в медицинском журнале The Lancet, продолжает серию исследований, направленных на понимание причин возникновения этого тяжелого неврологического состояния.Ранее ученые выделили 12 модифицируемых факторов, влияющих на вероятность развития деменции. Среди них были такие аспекты образа жизни, как малоподвижность, курение, злоупотребление алкоголем, а также различные медицинские состояния - от гипертонии до нарушений слуха. Эти факторы объясняли около 40% случаев возникновения деменции.Новое исследование дополнило этот список еще двумя важными пунктами. Первый - это высокий уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), часто называемых "плохим холестерином". Ученые объясняют, что избыток ЛПНП может приводить к образованию атеросклеротических бляшек в сосудах головного мозга. Это нарушает кровоснабжение нервной ткани и может вызывать повреждение нейронов, что повышает риск развития деменции.Второй новый фактор риска - нелеченая потеря зрения. Исследователи отмечают, что ухудшение зрения, оставленное без должного внимания, может существенно снизить интеллектуальную и социальную активность человека. Эти виды деятельности крайне важны для поддержания когнитивных функций и здоровья мозга в целом.Список модифицируемых факторов риска деменции теперь включает 14 пунктов. Это открытие подчеркивает важность комплексного подхода к профилактике деменции, включающего не только общие рекомендации по здоровому образу жизни, но и своевременную диагностику и лечение сопутствующих заболеваний.

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