Ограничивается при больных почках: врач Сухорукова ответила, когда не следует есть творог

Врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рассказала о случаях, когда творог становится противопоказанным или разрешается лишь при очень осторожном употреблении.Врач Сухорукова подробно ответила на вопрос РИА Новости о том, когда не следует есть творог. Гастроэнтеролог предупредила: данный продукт ограничивается в приеме при больных почках. Медик напомнила, что творог богат белком, а пациентам с заболеваниями почек он рекомендуется к употреблению строго в минимальном количестве.«Ограничивать продукт также нужно, если вы слишком чувствительны к лактозе. А при аллергии на молочные белки придется и вовсе отказаться от творога», - добавила Людмила Сухорукова.Врач обратила внимание на то, что людям с сахарным диабетом второго типа нужно обязательно учитывать гликемический индекс творога – при его высоких показателях есть продукт не нужно. Здоровым людям опасаться такого индекса не стоит.Сухорукова отметила, что творог является одним из популярных продуктов у спортсменов, которые употребляют его для укрепления и наращивания мышечной массы. Но слишком большое количество продукта в рационе может поспособствовать набору лишнего веса, а также нарушению обмена витаминов, нервному перевозбуждению и накоплению мочевой кислоты с последующим отложением ее солей в хрящах, суставах и других тканях.В адекватном количестве при отсутствии противопоказаний творог может стать одним из лучших дополнений к рациону, причем пользу организму будут приносить его жирные разновидности.«Не стоит полностью исключать творог из рациона – в нем много витаминов А и D, которых нет в растительных жирах. Также жирный творог содержит триптофан: эта аминокислота помогает оставаться стройными и лучше высыпаться», - заявила гастроэнтеролог.

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