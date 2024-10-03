Включая полезные жиры: врачи назвали продукты на завтрак для нормализации уровня сахара

Чтобы сбалансировать уровень сахара в крови, врачи советуют начинать свой день с правильного завтрака.Нормализация уровня сахара в крови позволяет снижать риски развития опасных патологий – например, таких как сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Добиваться такой нормализации можно путем адекватных физинагрузок и грамотно выстроенного рациона на протяжении всего дня.В частности медики рекомендуют правильно организовывать свой завтрак, включая в него нежирный белок, полезные жиры и сложные углеводы (клетчатку), об этом проинформировала «Российская газета», ссылаясь на данные греческого портала Pronews.gr. Его эксперты врачи назвали продукты, которые идеально подходят на завтрак для нормализации уровня сахара.Авокадо. Его употребление дает организму те самые полезные жиры и клетчатку, что так необходимы во время первого приема пищи. Благодаря этим компонентам дольше сохраняется чувство сытости – человек не стремится «кусочничать», и его уровень сахара не колеблется от этих дополнительных закусок.«Содержащиеся в авокадо жиры дольше сохраняют чувство сытости, тем самым уменьшая желание лишний раз перекусывать», - объяснили специалисты.Овсянка (из цельного зерна). Овес содержит бета-глюкановое волокно, вызывающее замедление процесса переваривания, что также продлевает ощущение сытости. В овсяную кашу можно добавлять ягоды, овощи и фрукты с невысоким гликемическим индексом – это дополнительно обеспечивает организм питательными веществами, продлевая сытость еще больше.Какао. Для нормализации уровня сахара употреблять его следует строго несладким.«Доказано, что какао-порошок без сахара оказывает положительное влияние на уровень глюкозы в крови. Продукт содержит флавоноиды, способные улучшать чувствительности к инсулину», - отметили эксперты.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки