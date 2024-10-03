«Провоцирует аллергии и воспаления»: врач Соломатина указала на риски употребления молока

Врач-диетолог Елена Соломатина: у современных людей молоко нередко провоцирует нежелательные реакции.Врач Соломатина рассказала, что коровье молоко в последнее время часто критикуют как продукт, переставший быть натуральным и полезным как раньше. В нем могут находиться нежелательные вещества – например, антибиотики, используемые при лечении коров, или добавки, которые применяют для стимуляции лактации. Соломатина указала на риски употребления такого молока.«У многих людей молоко провоцирует аллергии, воспаления и негативную реакцию иммунной системы», - сказала медик в комментарии «Вечерней Москве».Эксперт прокомментировала тренд на отказ от коровьего молока и его замену растительным. Соломатина отметила, что хотя современные люди во многих случаях проявляют непереносимость молочного белка, содержащегося в коровьем молоке, считать его априори ненужным и опасным все же не следует. Что касается растительного молока, оно не является полноценной заменой натуральному молоку животного происхождения.Растительное молоко может быть полезным для организма как источник белка, но настоящим молоком оно не является, подчеркнула диетолог.«При производстве растительного молока в напитки добавляют фосфаты, стабилизаторы и другие вещества», - предупредила специалист.По мнению Соломатиной, в рацион можно включать растительное молоко, но при отсутствии непереносимости не стоит отказываться от качественного коровьего. В этом случае питание будет более разнообразным, организм сможет получать разные питательные вещества.

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