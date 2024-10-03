Хроническая боль повышает вероятность развития деменции у пожилых людей

Хронические боли у пожилых людей могут быть одной из причин развития деменции. К такому выводу пришли исследователи из Университета Южного Квинсленда.К такому выводу ученые пришли, проанализировав медицинские данные 40 тысяч австралийцев, чей возраст превышал 65 лет. Выяснилось, что вероятность возникновения нейродегенеративных расстройств вдвое выше у пожилых людей, которые постоянно испытывают болевые ощущения.Исследователи объясняют такую тенденцию тем, что во время дискомфорта у человека часто наблюдается нарушение внимания, памяти, обработки информации, из-за чего замедляется способность принимать решения. Кроме того, хронические боли являются одной из причин возникновения стресса.

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