Хроническая боль повышает вероятность развития деменции у пожилых людей
К такому выводу ученые пришли, проанализировав медицинские данные 40 тысяч австралийцев, чей возраст превышал 65 лет. Выяснилось, что вероятность возникновения нейродегенеративных расстройств вдвое выше у пожилых людей, которые постоянно испытывают болевые ощущения.
Исследователи объясняют такую тенденцию тем, что во время дискомфорта у человека часто наблюдается нарушение внимания, памяти, обработки информации, из-за чего замедляется способность принимать решения. Кроме того, хронические боли являются одной из причин возникновения стресса.
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Добавил lavrentiya в категорию Неврология
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