Хроническая боль повышает вероятность развития деменции у пожилых людей

Хронические боли у пожилых людей могут быть одной из причин развития деменции. К такому выводу пришли исследователи из Университета Южного Квинсленда.

К такому выводу ученые пришли, проанализировав медицинские данные 40 тысяч австралийцев, чей возраст превышал 65 лет. Выяснилось, что вероятность возникновения нейродегенеративных расстройств вдвое выше у пожилых людей, которые постоянно испытывают болевые ощущения.

Исследователи объясняют такую тенденцию тем, что во время дискомфорта у человека часто наблюдается нарушение внимания, памяти, обработки информации, из-за чего замедляется способность принимать решения. Кроме того, хронические боли являются одной из причин возникновения стресса.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Добавил lavrentiya в категорию Неврология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь