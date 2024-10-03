Названы продукты, которые провоцируют воспалительные процессы в организме

Исследователи из Огайо провели масштабное изучение влияния различных продуктов на воспалительные процессы в организме человека. В работе, результаты которой были опубликованы в журнале Public Health Nutrition, приняли участие 34500 взрослых американцев.Ученые проанализировали рационы участников и вычислили для каждого из них диетический индекс воспаления (DII). Этот показатель отражает воздействие питания на ряд биомаркеров, связанных с воспалительными реакциями в теле. В общей сложности было рассмотрено влияние 45 компонентов диеты.Анализ данных выявил, что более половины добровольцев (57%) придерживались рациона, способствующего развитию воспаления. Интересно, что этот процент оказался еще выше среди определенных групп населения: афроамериканцев, мужчин, молодых людей, а также лиц с более низким уровнем образования и дохода.Исследователи подчеркнули, что хроническое воспаление может стать причиной развития ряда серьезных заболеваний, включая диабет, проблемы с сердечно-сосудистой системой, депрессию и другие психические расстройства.В ходе работы были выявлены продукты, наиболее сильно провоцирующие воспалительные процессы. К ним относятся фастфуд, жареная пища, полуфабрикаты, сладости, алкогольные напитки и красное мясо. С другой стороны, ученые отметили ряд продуктов с выраженным противовоспалительным действием. Среди них - чеснок, имбирь, куркума, зеленый и черный чай, цельнозерновые продукты, зеленые листовые овощи, бобовые, жирные сорта рыбы и ягоды.

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