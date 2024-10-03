Каких продуктов с сахаром лучше избегать: врач Павлюк назвала его допустимое за день количество

Врач-диетолог Наталья Павлюк: сахар сам по себе не является чем-то исключительно вредным.Врач Павлюк констатировала , что сахар сам по себе не является исключительно вредным продуктом. В том, чтобы полностью исключать его и рациона, нет реальной необходимости.«Нельзя утверждать, что от него нужно полностью отказываться, однако его потребление следует ограничивать», - уточнила медик.По словам эксперта, которая ссылается на рекомендации научных медицинских организаций, существует допустимое за день количество сахара – не больше 10% от общего рациона (в идеале – не больше 5%).«Например, если рассматривать средний рацион на 2000 калорий, то 10% составит 200 калорий, что эквивалентно 50 граммам углеводов – именно столько чистого сахара можно употреблять в день. Более желаемая цель – 25 граммов», - подсказала Наталья Павлюк.Врач-диетолог предупредила, что многие люди, употребляя сахар, ощущают повышение аппетита, что может вести к злоупотреблению пищей и ассоциированным нарушениям в виде лишнего веса, диабета, метаболического синдрома. При этом сахар как вкусовая добавки или консервант может содержаться в большом числе магазинных продуктов, не только в очевидных сластях и десертах. Эксперт отметила, что к категории сластей относятся продукты, в которых содержание сахара по калорийности превышает 6%. Самые вредные среди них – это готовые сладкие изделия, фастфуд, в которых помимо сахара или его заменителей содержатся искусственные ароматизаторы, консерванты и красители. Именно таких продуктов с сахаром лучше избегать.«Полноценной здоровой альтернативы сахару не существует. Вместо готового сладкого лучше использовать фрукты и ягоды. После них по степени вредности следуют сухофрукты и соки, далее идут варенья и компоты», - рассказала специалист.

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