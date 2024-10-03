Опаздывать, креативить и еще 4 привычки на работе, выдающие СДВГ у взрослого
Как бы нам того ни хотелось, СДВГ не испаряется чудесным образом по достижении совершеннолетия. Более того, многим детям этот диагноз не ставят, и, повзрослев, они часто живут с ощущением того, что с ними что-то не так и все валится из рук. К слову, некоторые признаки СДВГ легко распознать в рабочем поведении человека.
1. Перфекционизм
Главная трудность пациентов с синдромом дефицита внимания в том, что у них не функционирует должным образом та часть мозга, которая контролирует направление внимания. Сосредоточиться очень трудно, человек слишком легко переключается и держит в уме десятки задач.
Где же в таком случае возникает перфекционизм? На этапе подготовки. Человек считает, что ему нужно тщательно подготовиться, чтобы приступить к той или иной задаче. Если все будет идеально, он точно сможет начать.
2. Прокрастинация
Многие периодически делают все, чтобы ничего не делать, но, если у человека СДВГ, прокрастинация способна приобретать невероятные масштабы. Ему сложно структурировать задачи, соблюдать дедлайны, планировать свое время.
Часто неспособность укладываться в намеченные сроки у пациентов связана с повышенной тревожностью. Она порой доходит до «паралича», когда человек лежит на диване, думает о том, что ему нужно сделать, но буквально не может пошевелиться. При этом, если тревога начнет зашкаливать, уровень напряжения, который она создаст, поможет сконцентрироваться и привести к гиперфокусу.
3. Опоздания
Человек с СДВГ постоянно опаздывает, даже если пытается приходить вовремя. У него проблемы с чувством времени, сложности с оценкой того, как долго он будет собираться и добираться до места назначения. Еще такие люди часто переоценивают свои возможности, полагая, например, что ходят быстрее, чем другие.
4. Чрезмерная реакция на стресс
При СДВГ префронтальная кора, ответственная за внимание и эмоциональные реакции, бывает не развита должным образом. Поэтому из-за сильного стресса (например, при большом количестве задач) человеку может быть сложно контролировать свои мысли и эмоции. В итоге ситуация заканчивается нервным срывом.
Если триггеров вокруг слишком много, на него сильно давят, человек может впасть в ярость или потерять сознание. Нагрузка для мозга оказывается чрезмерной.
5. Ошибки и опечатки
Исполнительные функции у людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности тоже страдают. Часто они спешат, когда выполняют ту или иную задачу, не до конца читают поставленное задание, упускают детали и выдают ответ, не обдумав все до конца.
Мозгу тяжело долго обрабатывать скучные задачи — например, ответы на электронные письма или проверку ведомостей. Поэтому коллегам то и дело приходится что-то исправлять.
6. Идеи есть, но реализовать их сложно
При СДВГ к решению задач люди часто подходят креативно и творчески. Однако реализовать им гениальные идеи часто бывает непросто — мешает опять-таки нарушение исполнительных функций.
Поэтому рядом обязательно нужен человек, который поможет продумать стратегию работы и распределит ответственность.
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