Опаздывать, креативить и еще 4 привычки на работе, выдающие СДВГ у взрослого

Синдром дефицита внимания и гиперактивности бывает не только у детей, но и у взрослых. Правда, порой принимает иные формы. Рассказываем, как его распознать.Как бы нам того ни хотелось, СДВГ не испаряется чудесным образом по достижении совершеннолетия. Более того, многим детям этот диагноз не ставят, и, повзрослев, они часто живут с ощущением того, что с ними что-то не так и все валится из рук. К слову, некоторые признаки СДВГ легко распознать в рабочем поведении человека.1. ПерфекционизмГлавная трудность пациентов с синдромом дефицита внимания в том, что у них не функционирует должным образом та часть мозга, которая контролирует направление внимания. Сосредоточиться очень трудно, человек слишком легко переключается и держит в уме десятки задач.Где же в таком случае возникает перфекционизм? На этапе подготовки. Человек считает, что ему нужно тщательно подготовиться, чтобы приступить к той или иной задаче. Если все будет идеально, он точно сможет начать.2. ПрокрастинацияМногие периодически делают все, чтобы ничего не делать, но, если у человека СДВГ, прокрастинация способна приобретать невероятные масштабы. Ему сложно структурировать задачи, соблюдать дедлайны, планировать свое время.Часто неспособность укладываться в намеченные сроки у пациентов связана с повышенной тревожностью. Она порой доходит до «паралича», когда человек лежит на диване, думает о том, что ему нужно сделать, но буквально не может пошевелиться. При этом, если тревога начнет зашкаливать, уровень напряжения, который она создаст, поможет сконцентрироваться и привести к гиперфокусу.3. ОпозданияЧеловек с СДВГ постоянно опаздывает, даже если пытается приходить вовремя. У него проблемы с чувством времени, сложности с оценкой того, как долго он будет собираться и добираться до места назначения. Еще такие люди часто переоценивают свои возможности, полагая, например, что ходят быстрее, чем другие.4. Чрезмерная реакция на стрессПри СДВГ префронтальная кора, ответственная за внимание и эмоциональные реакции, бывает не развита должным образом. Поэтому из-за сильного стресса (например, при большом количестве задач) человеку может быть сложно контролировать свои мысли и эмоции. В итоге ситуация заканчивается нервным срывом.Если триггеров вокруг слишком много, на него сильно давят, человек может впасть в ярость или потерять сознание. Нагрузка для мозга оказывается чрезмерной.5. Ошибки и опечаткиИсполнительные функции у людей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности тоже страдают. Часто они спешат, когда выполняют ту или иную задачу, не до конца читают поставленное задание, упускают детали и выдают ответ, не обдумав все до конца.Мозгу тяжело долго обрабатывать скучные задачи — например, ответы на электронные письма или проверку ведомостей. Поэтому коллегам то и дело приходится что-то исправлять.6. Идеи есть, но реализовать их сложноПри СДВГ к решению задач люди часто подходят креативно и творчески. Однако реализовать им гениальные идеи часто бывает непросто — мешает опять-таки нарушение исполнительных функций.Поэтому рядом обязательно нужен человек, который поможет продумать стратегию работы и распределит ответственность.

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