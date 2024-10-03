Терапевт Волкова рассказала, от каких продуктов нужно отказаться после 40 лет

Всем возрастным группам, особенно людям старше 40 лет, рекомендуется исключить из рациона ультрапереработанную пищу, потому что она содержит большое количество добавок и сахаров, которые вредны для организма. Об этом сообщила врач-терапевт, диетолог Галина Волкова.— Во всех возрастных группах, тем более после 40 лет и старше, мы исключаем ультрапереработанную пищу: это продукты, изготавливаемые на заводах с использованием консервантов. Потому что они пестрят добавками, большинство из этих продуктов содержат сахара, — цитирует ее РИА Новости.Вместо этого диетолог посоветовала обратить внимание на белковую пищу, которая способствует сохранению мышечной массы. Она быстрее теряется после 35 лет.Также следует придерживаться суточной нормы потребления овощей и фруктов в 500 граммов, добавила медик.От употребления яиц стоит отказаться аллергикам, людям, страдающим повышенным холестерином, а также панкреатитом в стадии обострения. Об этом сообщила гастроэнтеролог Людмила Сухорукова.

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