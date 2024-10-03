Названа причина, почему нужно сбивать высокую температуру, а не терпеть

Лихорадка — это защитная реакция организма на инфекции. Однако ученые обнаружили, что постоянно высокая температура может привести к повреждению ДНК, гибели клеток и даже повысить риск развития рака.«Пусть лихорадка сделает свое дело», — говорят медики и советуют лишний раз не пить жаропонижающие, если пациента ничто больше не беспокоит. Известно, что высокая температура усиливает работу иммунных клеток (или Т-клеток), а также вызывает стресс у патогенов и инфицированных клеток.И все-таки у этого состояния есть негативное последствие. Ученые из Медицинского центра Университета Вандербильта выяснили, что высокая температура может вызвать мутацию и гибель определенной подгруппы иммунных клеток.Руководитель исследования микробиолог Даррен Хайнцман заинтересовался темой по личным причинам. У его отца развилось аутоиммунное заболевание, из-за которого мужчина в течение нескольких месяцев страдал от постоянной лихорадки.«Высокая температура может появиться не только как ответ на инфекцию или вакцинацию, но и при хронических аутоиммунных заболеваниях, таких как ревматоидный артрит», — объясняет исследователь.Хайнцман начал думать, к чему может привести постоянно высокая температура.«Хотя Т-клетки запрограммированы на адаптацию к повышению температуры, влияние лихорадки на метаболизм и подтипы Т-клеток остается плохо изученным», — говорит автор.Чтобы это выяснить, исследователи выращивали иммунные клетки мышей и человека при температурах 37 и 39 °C. Оказалось, что высокая температура (39 °C) увеличивает метаболизм и воспалительную активность тех Т-клеток, которые усиливают иммунный ответ и передают информацию о бактериях и вирусах. При этом лихорадка снижает активность регуляторных T-клеток, которые подавляют иммунную систему, чтобы она не напала на собственные ткани.Казалось бы, высокая температура создает все условия, чтобы бороться с инфекцией. Однако ученые сделали неожиданное открытие. Под действием 39-градусной температуры у подгруппы Т-клеток, называемой Th1, развился митохондриальный стресс. Они не восстанавливали повреждение ДНК должным образом, а некоторые из этих клеток погибали.Впрочем, погибла только часть клеток, а остальные адаптировались и стали более устойчивыми к стрессу. И все же длительные периоды повышенной температуры, которые бывают при хронических воспалениях, могут привести к мутациям, а с ними и к онкологическим заболеваниям, считают исследователи.По словам Хайнцман, до 25% случаев рака связаны с хроническим воспалением. Новое исследование объясняет, почему некоторые клетки становятся опухолевыми.«Меня спрашивают: лихорадка — это хорошо или плохо? Если коротко, небольшая лихорадка — это хорошо, но сильная лихорадка — это плохо, — добавляет соавтор исследования, профессор Джефф Ратмелл. — Мы уже знали это, но теперь у нас есть механизм, объясняющий, почему это плохо».

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки