Врач Мясников: прием масла не помогает вывести «плохую» желчь или оздоровить печень

Известный российский врач Александр Мясников раскритиковал прием растительного масла как способ улучшить состояние организма.В своей программе о здоровье доктор Мясников затронул тему употребления растительных масел. Многие люди начинают принимать те или иные масла, услышав об их полезности. В частности, это делают в надежде оздоровить желчный пузырь, освободив его от «плохой» или застоявшейся желчи, или спасти печень. Но Александр Мясников предупредил, что подобный «метод оздоровления» не работает.«Прием растительного масла не защищает печень. Или что вы пытаетесь сделать? Желчь вывести? Кроме поноса это ничего не вызовет», - поделился медик.Мясников также добавил, что нужно с большой осторожностью принимать гепатопротекторные препараты – их безусловная польза не доказана.«До сих пор не вышли какие-то клинические испытания, которые говорят, что это работает», - уточнил он.Врач обратил внимание на то, что при имеющейся печеночной недостаточности использование таких препаратов может вызвать токсическое поражение органа. Из широкого списка препаратов буквально два-три лекарства могут претендовать на то, чтобы считаться гепатопротекторами, но даже их применение не гарантирует ожидаемого эффекта.

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