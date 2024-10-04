Бомба замедленного действия: Высокий уровень сахара в крови
Сахарный диабет – серьезное заболевание, которое может привести даже к необходимости ампутации конечностей. В Великобритании каждый год проводится больше 7000 операций по ампутации конечностей у больных сахарным диабетом, а в Америке – больше 73000 таких операций ежегодно.
Чем грозит повышенный уровень сахара в крови
Состояние кровяных клеток
Необходимо понимать, что даже при условии не попадания повышенного уровня сахара в диабетический диапазон, это опасно не только для здоровья, но и для жизни. Австралийские ученые провели ряд исследований и доказали, что сам факт повышения в крови уровня сахара, даже в незначительном количестве, в два раза увеличивает риск преждевременного летального исхода.
Работа мозга
Сахарный диабет может спровоцировать развитие деменции, то есть у человека могут возникнуть проблемы с памятью. Причиной этому служит преимущественно нарушенное мозговое кровообращение. Японские специалисты в течение долгих 15 лет изучали поведение больных сахарным диабетом и пришли к выводу, что диабет повышает риск развития деменции и болезни Альцгеймера в 2 раза.
Изменения во внешнем виде
Если в крови повышен уровень сахара, это, несомненно, отражается на внешнем виде человека – кожа теряет эластичность, появляются отеки и морщины.
Ученые из Лейденского университета провели эксперимент, участие в котором приняло 600 человек. Сначала у них замерили уровень сахара, затем попросили независимых людей оценить внешний вид участников и определить визуально, сколько им лет. В результате люди, у которых был низкий уровень сахара в крови, казались моложе своего возраста, а диабетики, напротив, выглядели старше из-за морщин.
Сопутствующие заболевания
Если в крови завышен уровень сахара, появляются различные проблемы со здоровьем:
повышается артериальное давление – 70% диабетиков принимают препараты для понижения давления;
повышается уровень холестерина – 65% больных принимают лекарственные средства, способствующие снижению холестерина;
нарушается работа сердца – у диабетиков в 2 раза повышен риск инфаркта;
возрастает риск инсульта в 1,5 раза при тяжелой форме диабета;
нарушается зрение;
нарушатся функция почек;
в 2 раза повышается риск развития деменции;
у мужчин развивается импотенция
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