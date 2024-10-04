Бомба замедленного действия: Высокий уровень сахара в крови

Люди, страдающие сахарным диабетом, не всегда имеют лишний вес и наоборот, полные люди могут не болеть диабетом. Основная проблема заключается не в количестве жировых отложений, а месте их локализации. Накопление жира на опасных участках провоцирует повышение уровня сахара в крови, что в свою очередь приводит к серьезным проблемам со здоровьем.Сахарный диабет – серьезное заболевание, которое может привести даже к необходимости ампутации конечностей. В Великобритании каждый год проводится больше 7000 операций по ампутации конечностей у больных сахарным диабетом, а в Америке – больше 73000 таких операций ежегодно.Чем грозит повышенный уровень сахара в кровиСостояние кровяных клетокНеобходимо понимать, что даже при условии не попадания повышенного уровня сахара в диабетический диапазон, это опасно не только для здоровья, но и для жизни. Австралийские ученые провели ряд исследований и доказали, что сам факт повышения в крови уровня сахара, даже в незначительном количестве, в два раза увеличивает риск преждевременного летального исхода.Работа мозгаСахарный диабет может спровоцировать развитие деменции, то есть у человека могут возникнуть проблемы с памятью. Причиной этому служит преимущественно нарушенное мозговое кровообращение. Японские специалисты в течение долгих 15 лет изучали поведение больных сахарным диабетом и пришли к выводу, что диабет повышает риск развития деменции и болезни Альцгеймера в 2 раза.Изменения во внешнем видеЕсли в крови повышен уровень сахара, это, несомненно, отражается на внешнем виде человека – кожа теряет эластичность, появляются отеки и морщины.Ученые из Лейденского университета провели эксперимент, участие в котором приняло 600 человек. Сначала у них замерили уровень сахара, затем попросили независимых людей оценить внешний вид участников и определить визуально, сколько им лет. В результате люди, у которых был низкий уровень сахара в крови, казались моложе своего возраста, а диабетики, напротив, выглядели старше из-за морщин.Сопутствующие заболеванияЕсли в крови завышен уровень сахара, появляются различные проблемы со здоровьем:повышается артериальное давление – 70% диабетиков принимают препараты для понижения давления;повышается уровень холестерина – 65% больных принимают лекарственные средства, способствующие снижению холестерина;нарушается работа сердца – у диабетиков в 2 раза повышен риск инфаркта;возрастает риск инсульта в 1,5 раза при тяжелой форме диабета;нарушается зрение;нарушатся функция почек;в 2 раза повышается риск развития деменции;у мужчин развивается импотенция

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