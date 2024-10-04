Назван доступный и суперполезный продукт для сердца и сосудов

Миндаль считается очень полезным продуктом для сердечно-сосудистой системы, рассказал доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Государственного университета просвещения Александр Созыкин. Биолог подчеркнул, что этот орех является источником незаменимых аминокислот, белка, клетчатки, витаминов, калия, кальция, хрома и магния.Причина популярности миндаля — суперполезность семян, их традиционно называют орехами для сердечной мышцы человека. Миндаль — источник незаменимых аминокислот, белка, мононенасыщенных жирных кислот, клетчатки, витаминов Е, В2, В7, В9, В12 и других, калия, кальция, хрома, марганца, магния, меди, фосфора, — поделился биолог.По его словам, миндаль снижает риски смертности при наличии сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперт уточнил, что орех понижает уровень холестерина, образует антиоксиданты, защищая от отложения атеросклеротических бляшек в стенках сосудов. Кроме того, отметил биолог, он помогает снизить артериальное давление и стимулировать приток крови к внутренним органам.Миндаль можно использовать как продукт для снижения уровня сахара в крови, поскольку он является источником магния — в день рекомендуется съедать 10–16 миндальных орехов. Миндаль позволяет предупредить развитие инсулинорезистентности. Особенно он полезен людям с сахарным диабетом второго типа. Миндаль помогает бороться с избыточным весом и ожирением, — заключил Созыкин.Диетолог Алена Барредо ранее рассказала, что снизить холестерин без лекарств помогут 25–30 граммов клетчатки в день. Специалист подчеркнула, что для этого стоит добавить в рацион овощи, зелень, цельнозерновые крупы, фрукты, авокадо, семена чиа и льна.

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