Раскрыто, о каких проблемах с головным мозгом говорит ухудшение зрения

Ухудшение зрения может говорить о наличии опухоли в головном мозге, рассказал офтальмохирург Кирилл Светлаков. По его словам, проблемы со зрением в ряде случаев также свидетельствуют о гипертонии, рассеянном склерозе и гипогликемии.Гипертония приводит к изменениям в кровеносных сосудах сетчатки, вызывая гипертоническую ретинопатию. Симптомы могут включать размытие или затуманивание зрения, появление пятен и плавающих точек перед глазами, возможное кровоизлияние в сетчатку, которое может нарушить зрение, опухоли головного мозга, особенно в областях, отвечающих за зрение, — отметил Светлаков.Эксперт добавил, что зрение может ухудшиться при мигрени — пациенты жалуются на «зрительные ауры» во время приступов со слепыми или затуманенными полями зрения. Врач подчеркнул, что при мигрени также появляются «светящиеся зигзаги или мозаики» перед глазами. Кроме этого, по его словам, зрение ухудшается при болезнях Паркинсона и Альцгеймера.Инсульт, особенно если он затрагивает участки мозга, отвечающие за зрение, может привести к соответствующим проблемам, от едва ощутимых до полной слепоты. Повышенное внутричерепное давление, которое может возникнуть при различных неврологических состояниях или травмах, может влиять на зрительный нерв. Рассеянный склероз. Это аутоиммунное заболевание может вызывать воспаление и повреждение зрительного нерва, что влияет на зрение, — заявил Светлаков.

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