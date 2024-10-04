Не голодать, пить чай и еще 3 правила, благодаря которым метаболизм улетит в космос

Чем лучше у вас обмен веществ, тем меньше вероятность, что лишние килограммы прилипнут к бокам и бедрам. Разогнать метаболизм совсем не так сложно, заверяет диетолог Елизавета Афинская.Когда человек решает похудеть, то часто начинает с радикальных мер: убирает из рациона все сладкое, жирное и калорийное, начинает есть как можно меньше, подключает физические нагрузки. На первых этапах это действительно способно помочь, вес начнет уходить, причем довольно быстро.На самом же деле лучший вариант, который поможет держать себя в форме, — это проработать свои пищевые привычки. Можно есть сладкое и жирное, но надо всегда помнить о мере. Кроме того, на скорость похудения и фигуру в целом также влияет метаболизм. И если у вас есть проблемы с обменными процессами, то избавиться от лишнего веса будет очень сложно.«Многие считают, что медленный метаболизм — виновник лишнего веса, а быстрый позволяет есть много и оставаться худой. Важно понимать, что метаболизм в первую очередь зависит от генов: у кого-то он быстрее, а у кого-то медленнее. Так уж получилось», — говорит эксперт.Но также важно понимать, что метаболизм остается неизменным с 20 до 60 лет — это доказано наукой. И только после шестидесяти он замедляется на 0,7% в год. И если вы хотите повлиять на свой метаболизм, то это вполне реально сделать. Ведь он зависит не только от наследственности, но еще и от повседневных привычек.Как разогнать метаболизмНе голодать. Одно из самых главных правил. Если вы мучите себя голодом, то организм находится в стрессе, вырабатывается гормон кортизол. Так избавиться от лишнего веса не получится. Ешьте досыта, но следите за рационом: в нем должны быть овощи, фрукты, мясо, рыба, крупы.Заниматься силовыми тренировками. Есть одно золотое правило: больше мышц — быстрее метаболизм! Силовые тренировки помогают оставаться в форме, сохраняют молодость, укрепляют суставы. И да, даже одного раза в неделю будет вполне достаточно.Есть больше белка. Организм тратит больше энергии именно на усвоение белков, они не откладываются в бока и живот, а чувство голода как раз ликвидируют. Поэтому делайте упор на фасоль, арахис, птицу, орехи, рыбу, натуральные йогурты, нут и другие продукты.Следить за здоровьем щитовидной железы. Гипотиреоз замедляет метаболизм. О наличии этого заболевания можно даже и не догадываться. Если вы давно не были у эндокринолога, то стоит записаться на профилактический осмотр.Пить зеленый чай. Три кружки этого напитка в день могут ускорить метаболизм, вы будете сжигать на 100 ккал больше — доказано наукой.

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