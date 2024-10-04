Не голодать, пить чай и еще 3 правила, благодаря которым метаболизм улетит в космос
Когда человек решает похудеть, то часто начинает с радикальных мер: убирает из рациона все сладкое, жирное и калорийное, начинает есть как можно меньше, подключает физические нагрузки. На первых этапах это действительно способно помочь, вес начнет уходить, причем довольно быстро.
На самом же деле лучший вариант, который поможет держать себя в форме, — это проработать свои пищевые привычки. Можно есть сладкое и жирное, но надо всегда помнить о мере. Кроме того, на скорость похудения и фигуру в целом также влияет метаболизм. И если у вас есть проблемы с обменными процессами, то избавиться от лишнего веса будет очень сложно.
«Многие считают, что медленный метаболизм — виновник лишнего веса, а быстрый позволяет есть много и оставаться худой. Важно понимать, что метаболизм в первую очередь зависит от генов: у кого-то он быстрее, а у кого-то медленнее. Так уж получилось», — говорит эксперт.
Но также важно понимать, что метаболизм остается неизменным с 20 до 60 лет — это доказано наукой. И только после шестидесяти он замедляется на 0,7% в год. И если вы хотите повлиять на свой метаболизм, то это вполне реально сделать. Ведь он зависит не только от наследственности, но еще и от повседневных привычек.
Как разогнать метаболизм
Не голодать. Одно из самых главных правил. Если вы мучите себя голодом, то организм находится в стрессе, вырабатывается гормон кортизол. Так избавиться от лишнего веса не получится. Ешьте досыта, но следите за рационом: в нем должны быть овощи, фрукты, мясо, рыба, крупы.
Заниматься силовыми тренировками. Есть одно золотое правило: больше мышц — быстрее метаболизм! Силовые тренировки помогают оставаться в форме, сохраняют молодость, укрепляют суставы. И да, даже одного раза в неделю будет вполне достаточно.
Есть больше белка. Организм тратит больше энергии именно на усвоение белков, они не откладываются в бока и живот, а чувство голода как раз ликвидируют. Поэтому делайте упор на фасоль, арахис, птицу, орехи, рыбу, натуральные йогурты, нут и другие продукты.
Следить за здоровьем щитовидной железы. Гипотиреоз замедляет метаболизм. О наличии этого заболевания можно даже и не догадываться. Если вы давно не были у эндокринолога, то стоит записаться на профилактический осмотр.
Пить зеленый чай. Три кружки этого напитка в день могут ускорить метаболизм, вы будете сжигать на 100 ккал больше — доказано наукой.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://doctorpiter.ru - Добавил lavrentiya в категорию Разное
Добавить комментарий