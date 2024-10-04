Врач Кондрахин назвал четыре опасных последствия недосыпа
Специалист пояснил, что из-за регулярного недосыпа организм человека не успевает полноценно отдохнуть.
Помимо прочего, из-за недостаточного отдыха может развиться психоэмоциональное перенапряжение, невроз и синдром хронической усталости.
Если из-за недосыпа возникли проблемы со здоровьем, необходимо обратиться к врачу. Также важно обязательно нормализовать режим сна.
"Для каждого человека есть своя норма, но в целом рекомендуется спать не меньше восьми часов. Нужно ложиться и вставать в одно и то же время, чтобы не сбивать циркадные ритмы", – рекомендовал терапевт.
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