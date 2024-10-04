Болит вверху живота после еды: врач Лебедева объяснила, о чем это может говорить

Боль в животе — частый симптом, но указывать он может на большое количество заболеваний. Или же просто быть временным недомоганием, если съел «что-то не то».Чтобы предположить, с чем может быть связана боль в животе, важна конкретика. Прежде всего надо понять, где именно болит, как и когда эта боль чаще всего появляется: ночью, вечером, во время или после еды, а может, когда вы голодны. Но это будут лишь предположения, для их подтверждения или опровержения требуются результаты анализов и инструментальная диагностика. Например, УЗИ органов брюшной полости, которое врачи рекомендуют делать хотя бы раз в год, даже если вас ничто не беспокоит.Как рассказала в своем телеграм-канале врач-гастроэнтеролог Диляра Лебедева, за болью в верхней части живота после еды может скрываться воспаление поджелудочной железы — панкреатит.Кроме боли в животе, для этой болезни характерны и другие признаки. Врач назвала еще 7 признаков, которые должны вас насторожить:вздутие, метеоризм, тошнота;пожелтение кожи и склер глаз;увеличение температуры тела, лихорадка;необъяснимое уменьшение массы тела;кожный зуд;снижение либидо;темный цвет мочи.«Но отталкиваемся не только от симптомов, но и от анализов. Если в крови повышены амилаза и липаза, это говорит об остром протекании заболевания», — уточняет специалист.Чтобы не сдавать лишние анализы и не надумать проблем, которых на самом деле нет, самодиагностикой все-таки лучше не заниматься — сходите на прием к врачу и проконсультируйтесь. А при резкой боли не терпите, сразу вызывайте скорую: за ней могут скрываться опасные патологии, о которых вы можете не догадываться.А если болит внизу?Как ранее рассказывала Диляра Лебедева, боли внизу живота после еды могут указывать на синдром раздраженного кишечника (СРК). При этом функциональном заболевании толстого кишечника боли чаще всего появляются внизу слева. При этом после дефекации или приема спазмолитиков они обычно проходят, а к вечеру, наоборот, могут усиливаться и ночью снова прекращаться.Кроме боли в животе, заподозрить СРК также помогают другие симптомы, причем необязательно напрямую связанные с ЖКТ. Вот 11 возможных проявлений расстройства:изжога;тошнота;метеоризм;запор или диарея, чаще после завтрака;мигрень;фибромиалгия (хроническое заболевание, при котором болят мышцы, сухожилия и суставы);диспареуния (болевые ощущения в области половых органов во время полового акта);интерстициальный цистит (неинфекционное воспаление мочевого пузыря);боли в поясничной области;суставные боли;нарушения сна.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки