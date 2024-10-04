Убивает почки: врач Гаглошвили рассказал об опасности разрыва сосудов и его причине

Кардиолог Тамаз Гаглошвили: к разрыву сосудов может вести неконтролируемое высокое давление.Врач Гаглошвили призвал взрослых россиян тщательнее контролировать показатели артериального давления, и не допускать, чтобы «нормой жизни» становилось давление уровня 150 на 90. Медик отметил, что процесс повышения давления у человека долго осуществляется бессимптомно, и это «убивает» почки.«Высокое давление губительно сказывается на работе почек. Ситуация осложняется тем, что это протекает без симптомов», - высказался кардиолог в своем Telegram-канале.Врач Гаглошвили рассказал об опасности разрыва сосудов и его причине. Он предупредил, что именно долго и бесконтрольно существующее повышенное артериальное давление может стать ключевым фактором «исхода в терминальную стадию почечной недостаточности». Он подчеркнул, что кровеносные сосуды, питающие многие органы, включая почки, можно при повышении давления в них сравнить с садовым шлангом, подключенным к пожарному гидранту. Их стенки напрягаются, истончаются и в конечном итоге могут подвергнуться разрыву.По словам врача, когда высокое давление только возникает, организм пытается компенсировать это – стенки кровеносных сосудов уплотняются. Проходит время, и такая защита перестает работать, а более интенсивное уплотнение сосудистой ткани лишь увеличивает вероятность повреждений и появления атеросклеротических бляшек.«Если человек страдает повышением артериального давления, то почки страдают тоже, так как они в сущности представляют собой большой клубок сосудов, состоящий из более мелких клубочков», - пояснил специалист.Гаглошвили обратил внимание на то, что поражение почек при гипертонии происходит без явного проявления симптомов. В таких обстоятельствах уничтожаются действующие нефроны, и это создает реальную угрозу для жизни человека.

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