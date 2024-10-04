Врач Бирюкова: опасный для жизни тромбоз можно узнать по отеку и болям в одной ноге

Врач-кардиолог Анна Бирюкова: при тромбозе может произойти закупорка легочной артерии, а также инфаркт или инсульт.При тромбозе в сосудах формируются кровяные сгустки (тромбы), которые могут в любой момент отрываться от мест своего крепления к сосудистой стенке, попадать в кровоток и перемещаться по организму. Если такие тромбы достаточно крупные, они способны блокировать отдельные сосуды, вызывая нарушения кровоснабжения внутренних органов. Когда это касается жизненно важных органов, возникает реальная угроза для здоровья и даже для жизни человека, – об этом врач Бирюкова напомнила в разговоре с «Газетой.Ru».Но как понять, что имеются тромбы? По словам Анны Бирюковой, опасный для жизни тромбоз можно узнать по отеку и болям в одной ноге.«Отек стопы, голени или же всей ноги сразу с одной стороны; боль в пораженной конечности, часто начинающуюся в икроножных мышцах».Также медик перечислила другие его симптомы:Интенсивная пульсирующая боль в ступне;Аналогичная боль в лодыжке или под коленом;Сильная, острая боль в области бедра;Горячая кожа (повышение температуры) в месте тромба;Покраснение или посинение кожи в пораженной области;Припухлость, уплотнение вен в этом месте;Болезненность от прикосновений к ноге с тромбом.Кардиолог уточнила, что в большинстве случаев тромбоз возникает в глубоких венах конечностей, как правило ног. При подозрении на него необходимо обращаться к врачу, проводить нужное обследование и лечение. Тромбоз глубоких вен часто лечится консервативно.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки