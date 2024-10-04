Потеря слуха может повысить риск снижения когнитивных способностей
«Учитывая серьезное бремя снижения когнитивных функций и отсутствие радикального лечения, выявление изменяемых факторов риска имеет важное значение», — написала в журнале JAMA Network Open группа под руководством доктора Батиста Гренье из Парижского университета Сите.
По их словам, способность мыслить может снижаться не только потому, что люди с потерей слуха становятся социально изолированными, но и потому, что они в течение длительного времени лишены слуховой информации.
Кроме того, потеря слуха связана с потерей объема в критических областях мозга.
Тем не менее, исследователи заявили, что слуховые аппараты для пациентов с инвалидизирующей потерей слуха следует назначать на основе потенциальной пользы для качества жизни, а не для облегчения когнитивного спада. Для этого, написали они, необходимы дополнительные исследования.
Для исследования команда Гренье проанализировала данные более 62 000 человек во Франции (средний возраст: 57 лет), набранных в период с января 2012 года по декабрь 2020 года. Участники в возрасте 45 лет и старше в начале прошли когнитивное тестирование.
В целом, у 49% был нормальный слух; у 38% была легкая потеря слуха; и у 10% была инвалидизирующая потеря слуха, но они не пользовались слуховым аппаратом; 3% носили слуховой аппарат.
Участники прошли тесты на проверку слуха и когнитивных способностей.
В целом, 27% участников с легкой потерей слуха и 37% с инвалидизирующей потерей слуха имели когнитивные баллы, указывающие на нарушение. Это по сравнению с 16% участников, чей слух был нормальным.
Исследователи не обнаружили существенной разницы в риске когнитивных нарушений между людьми с инвалидизирующей потерей слуха, которые носили слуховой аппарат, и теми, кто его не носил.
Сопутствующий анализ показал, что слуховые аппараты могут снизить риск когнитивных нарушений у людей с инвалидизирующей потерей слуха, а также страдающих депрессией.
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