Чем полезны для здоровья яйца

Белок содержит нужные иммунитету протеины: врач Михалева рассказала о пользе яицВрач-эндокринолог, диетолог Оксана Михалева: яйца в том или ином количестве полезны практически всем.Врач Михалева констатировала: яйца нельзя отнести к вредным продуктам. По словам врача, белок вареного яйца практически полностью усваивается человеческим организмом и содержит нужные иммунитету протеины. В частности, привычка есть на завтрак яйца помогает людям реже болеть.«Белок яйца содержит протеины со всеми незаменимыми аминокислотами, которые необходимы для образования в нашем организме своих специфических белков для построения клеток тела. Они также нужны для иммунитета, защиты от различных заболеваний», - объяснила медик «Известиям».Михалева подчеркнула, что для употребления в пищу подходят именно приготовленные яйца – их белок не усваивается в сыром виде и даже может быть вредным, излишне нагружая работу ЖКТ.Желтки яиц также полезны, несмотря на свою насыщенность холестерином, добавила эксперт. По словам Михалевой холестерин в желтке куриного яйца уравновешивается другими полезными жирами – при их употреблении в организме не происходит образования так называемого «плохого» холестерина. Вдобавок желтки содержат лецитин, необходимый для защиты клеточных мембран и обеспечивающий профилактику многих опасных заболеваний, а также лютеины и зеаксантин, спасающие от возрастной потери зрения, и холин – вещество, которое наряду с лецитином обеспечивает правильное функционирования нервной системы, укрепляет здоровье головного мозга.«Яйца содержат большое количество витаминов А и D и бета-каротина. Последний – это предшественник витамина А и необходим для нормального состояния кожи, волос, ногтей, глаз, сосудов и костей. Кроме того, бета-каротин является мощнейшим антиоксидантом, поэтому защищает наши клетки от атеросклероза сосудов, диабета и онкологических заболеваний», - дополнила специалист.В каком количестве можно есть яйца? Михалева заявила, что здоровому человеку рекомендовано есть от четырех до семи в неделю; людям с повышенным холестерином — от двух до четырех.

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