Учёные раскрыли лучший способ похудеть. И это не диета

Учёные определили лучшие способы эффективного снижения веса. Их результаты были представлены на ежегодном научном собрании Американского общества метаболической и бариатрической хирургии.Авторы обнаружили, что изменение образа жизни, включая диету и физические нагрузки, привело к потере веса в среднем на 7,4%, но этот вес обычно восстанавливался в течение 4,1 года. Лечение агонистами рецептора GLP-1, а также метаболическая и бариатрическая хирургия оказались намного эффективнее в похудении.Пять месяцев еженедельных инъекций семаглутида GLP-1 привели к потере веса на 10,6%, а девять месяцев приёма тирзепатида — на 21,1%. Однако после прекращения лечения около половины потерянного веса возвращалось в течение года, независимо от того, какой препарат использовался.Метаболическая и бариатрическая хирургия, в частности желудочное шунтирование и рукавная гастрэктомия, продемонстрировали общую потерю веса на 31,9% и 29,5% через год после операции соответственно. Причём почти в 25% случаях вес сохранялся в течение 10 лет после операции. Несмотря на значительные преимущества, эти методы по-прежнему недостаточно используется при лечении тяжёлого ожирения.Хирургическое вмешательство должно играть большую роль в лечении ожирения, и его следует рассматривать на более ранних стадиях процесса заболевания. Это больше не является крайней мерой, и его не нужно откладывать до тех пор, пока не разовьётся более тяжёлое заболевание. Никаких медицинских причин для этого нет.

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