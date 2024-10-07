«Резко повышает уровень глюкозы в крови»: врач Лазуренко указала на опасность белого риса

Врач-эндокринолог Наталья Лазуренко объяснила, кому не стоит есть белый шлифованный рис.Некоторым россиянам лучше отказаться от употребления белого риса из-за неблагоприятных последствий для организма.«Белый шлифованный рис не рекомендуется есть людям с нарушением углеводного обмена, сахарным диабетом, ожирение мили предожирением. Такой рис резко повышает уровень глюкозы в крови, что может провоцировать нарушение метаболического процесса», - предостерегла эксперт.Лазуренко добавила, что обработка, которой подвергается такой рис, лишает его оболочки, содержащей клетчатку и питательные вещества. В результате он превращается в супер-насыщенный источник крахмала – углевода, который в приготовленном и горячем виде очень быстро усваивается и провоцирует выброс сразу большого количества глюкозы в кровь.Вместо белого риса, который сильно разваривается, людям с обменными и эндокринными нарушениями следует употреблять коричневый, бурый или черный рис, которые не шлифуются и не лишаются клетчатки. Медик напомнила, что клетчатка долго перерабатывается пищеварительным трактом и не вызывает резких колебаний уровня сахара; более того, способствует его снижению.

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