Сухая кожа на локтях: Сигнал организма о помощи
Проблему повышенной сухости кожи на локтях нельзя оставлять без внимания. Существует несколько простых способов, позволяющих изменить ситуацию не прилагая особых усилий. Но изначально важно разобраться в причинах появления этой проблемы.
Почему кожа на локтях становиться сухой?
Основными причинами, вызывающими сухость кожи на локтевом изгибе являются:
частая сидячая работа;
ношение одежды из синтетических материалов;
температурные перепады;
нехватка A и E витаминов;
проблемы с эндокринной системой;
анемия;
гипертония;
артроз;
повышенный уровень сахара в крови.
Учитывая, что спровоцировать проблему могут серьезные заболевания, параллельно с уходом рекомендуется обратиться за консультацией к специалисту (терапевту, дерматологу либо эндокринологу).
Рекомендации по уходу
На локтевых изгибах кожа всегда немного грубее, чем на других участках тела. Это обусловлено минимальным количеством в этой зоне сальных желез, секрет которых мог бы предотвратить потерю влаги. Если регулярно не ухаживать за кожей, она может сильно огрубеть, что спровоцирует образование трещин. Уход подразумевает применение отшелушивающих и смягчающих средств.
1. Для отшелушивания можно приготовить скраб – смешать в равных частях сметану, мед, соль и кофейную гущу, затем нанести смесь на проблемные участки на пять минут.
2. Также для отшелушивания подойдет пилинг. Для его приготовления следует разрезать пополам грейпфрут, измельчить кожуру вместе с мякотью и нанести на локти на двадцать минут.
3. Для смягчения кожи нужно регулярно обрабатывать ее увлажняющим кремом.
4. Для осветления кожи можно использовать сок квашеной капусты либо лимона. Достаточно смочить в нем ватный диск и приложить его на двадцать минут к проблемной зоне.
5. Также для осветления подходит маска из перекиси водорода, лимонного сока, соли и сметаны. Достаточно смешать по чайной ложке каждого ингредиента и нанести смесь на локти, а через сорок минут смыть остатки макси и увлажнить кожу кремом.
Если регулярно ухаживать за кожей на локтях, она всегда будет мягкой и гладкой.
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