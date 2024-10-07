Невролог Матохина: доклиническим признаком болезни Альцгеймера может стать гипосмия

Врач-невролог Наталья Матохина: в среднем от первых признаков до развития полной клинической картины болезни Альцгеймера может пройти от 2 до 5 лет.Невролог Матохина рассказала, что болезнь Альцгеймера, сопровождаемая гибелью мозговых клеток и потерей памяти, может проявляться некоторыми симптомами еще до того, как человек получает диагноз. Медик посоветовала обращать внимание на то, как пожилые люди реагируют на запахи. Доклиническим признаком болезни Альцгеймера может стать гипосмия, подчеркнула врач в комментарии «Волгоградской правде».«Ключевой доклинический симптом появления недуга – это гипосмия, снижение восприятия запахов. После этого быстро нарушается внимание и память на текущие события, человек теряет желание находиться в обществе, утрачивает способность самообслуживания», - перечислила специалист.Матохина отметила, что возникновение болезни Альцгеймера может быть обусловлено генетикой, полученными на протяжении жизни травмами головы, сотрясениями мозга, его интоксикацией вредными веществами. Она обратила внимание на то, что при имеющемся лишнем весе, сахарном диабете, курении, сосудистых заболеваниях, сердечной недостаточности риск этого недуга резко возрастает.В последнее время, констатировала невролог, болезнь Альцгеймера проявляет тенденцию к «омоложению». Считавшееся еще не так давно «старческим» заболеванием, оно все более агрессивно развивается среди людей 50-60 лет и даже моложе. В среднем от возникновения первых симптомов до развития специфической клинической картины болезни проходит от 2 до 5 лет.

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