Магнитные бури: кто в зоне риска и как минимизировать их влияние

Влияние геомагнитных возмущений на здоровье человека остается темой, вызывающей много вопросов и дискуссий в медицинском сообществе. Некоторые люди утверждают, что ощущают негативное воздействие так называемых магнитных бурь на свое самочувствие. Однако научных исследований, подтверждающих или опровергающих эту связь, пока недостаточно для однозначных выводов.Кардиолог Ярослав Ашихмин в интервью RTVI поделился своим мнением по этому вопросу. Он отметил, что врачи часто избегают комментировать тему магнитных бурь из-за большого количества людей с психосоматическими расстройствами и повышенной чувствительностью. По его словам, сам разговор о возможном вреде геомагнитных возмущений может спровоцировать у таких пациентов ухудшение состояния на фоне тревоги и стресса.Тем не менее, некоторые категории людей действительно могут быть более восприимчивы к колебаниям магнитного поля Земли. К ним относятся пациенты с гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сердечной недостаточностью и ишемической болезнью сердца. Кроме того, Ашихмин упомянул людей с различными неврологическими проблемами, в частности, страдающих мигренью.Интересно, что реакция на магнитное поле может быть очень индивидуальной. Например, при проведении МРТ, где присутствует сильное магнитное поле, большинство людей не испытывают никакого дискомфорта. Однако есть и те, кто ощущает странные "токи" во время процедуры.Что касается защиты от воздействия магнитных бурь, то, по мнению кардиолога, ее как таковой не существует. Геомагнитные возмущения проникают сквозь любые преграды, и нет разницы, находится ли человек дома или на работе. Однако есть ряд рекомендаций, которые могут помочь легче перенести этот период.Ашихмин советует уделять внимание общему укреплению здоровья. Это включает в себя умеренное закаливание прохладной водой, контроль артериального давления, достаточное потребление жидкости (около двух литров воды в день) и регулярные прогулки на свежем воздухе. Особенно важно следить за питьевым режимом, так как достаточное количество воды помогает лучше регулировать артериальное давление.Для понимания интенсивности солнечной активности используется классификация вспышек от A до X (максимальный уровень). Сильные вспышки могут вызывать магнитные бури на Земле, которые оцениваются по шкале от G1 до G5 (экстремальный уровень).В заключение важно подчеркнуть, что, несмотря на существующие теории о влиянии магнитных бурь на здоровье, научных доказательств этой связи пока недостаточно. Поэтому лучшей стратегией остается поддержание общего здоровья и внимательное отношение к своему самочувствию независимо от геомагнитной обстановки.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки