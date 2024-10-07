Магнитные бури: кто в зоне риска и как минимизировать их влияние
Кардиолог Ярослав Ашихмин в интервью RTVI поделился своим мнением по этому вопросу. Он отметил, что врачи часто избегают комментировать тему магнитных бурь из-за большого количества людей с психосоматическими расстройствами и повышенной чувствительностью. По его словам, сам разговор о возможном вреде геомагнитных возмущений может спровоцировать у таких пациентов ухудшение состояния на фоне тревоги и стресса.
Тем не менее, некоторые категории людей действительно могут быть более восприимчивы к колебаниям магнитного поля Земли. К ним относятся пациенты с гипертонией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сердечной недостаточностью и ишемической болезнью сердца. Кроме того, Ашихмин упомянул людей с различными неврологическими проблемами, в частности, страдающих мигренью.
Интересно, что реакция на магнитное поле может быть очень индивидуальной. Например, при проведении МРТ, где присутствует сильное магнитное поле, большинство людей не испытывают никакого дискомфорта. Однако есть и те, кто ощущает странные "токи" во время процедуры.
Что касается защиты от воздействия магнитных бурь, то, по мнению кардиолога, ее как таковой не существует. Геомагнитные возмущения проникают сквозь любые преграды, и нет разницы, находится ли человек дома или на работе. Однако есть ряд рекомендаций, которые могут помочь легче перенести этот период.
Ашихмин советует уделять внимание общему укреплению здоровья. Это включает в себя умеренное закаливание прохладной водой, контроль артериального давления, достаточное потребление жидкости (около двух литров воды в день) и регулярные прогулки на свежем воздухе. Особенно важно следить за питьевым режимом, так как достаточное количество воды помогает лучше регулировать артериальное давление.
Для понимания интенсивности солнечной активности используется классификация вспышек от A до X (максимальный уровень). Сильные вспышки могут вызывать магнитные бури на Земле, которые оцениваются по шкале от G1 до G5 (экстремальный уровень).
В заключение важно подчеркнуть, что, несмотря на существующие теории о влиянии магнитных бурь на здоровье, научных доказательств этой связи пока недостаточно. Поэтому лучшей стратегией остается поддержание общего здоровья и внимательное отношение к своему самочувствию независимо от геомагнитной обстановки.
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