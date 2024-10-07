Ученые выяснили, в какое время года женщины привлекают мужчин сильнее всего
Выводы специалистов основаны на данных об активности пользователей сервисов для знакомств, указывающих всплеск регистрации новых профилей в октябре и ноябре каждого года.
Кроме того, предыдущие изыскания польских исследователей показали, что суждения мужчин о женской привлекательности меняются в зависимости от сезона. Опрос 114 участников выявил тенденцию, согласно которой женщины больше всего привлекали мужчин именно в зимние месяцы.
По словам ученых, такое поведение отчасти объясняется изменением уровня тестостерона в мужском организме. Как правило, он падает в жаркую и солнечную погоду, и повышается в холодные и темные месяцы.
Кроме того, желание найти романтического партнера осенью и зимой может быть связано с тактильными потребностями. Объятия и ласковые прикосновения снижают секрецию гормона стресса кортизола и стимулируют выброс гормона любви окситоцина, помогая чувствовать себя лучше и спокойнее.
Ученые отметили, что зимние романы могут быть непрочными и приводить к разочарованию, поэтому их участникам нужно быть честными друг с другом.
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