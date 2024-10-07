Ежедневное употребление яиц способно снизить риск деменции

Исследователи обнаружили интересную связь между потреблением яиц и риском развития деменции у взрослых людей. Группа ученых провела анализ данных, собранных от 466 участников старше 50 лет, половина из которых имела диагноз деменцииСпециалисты из Университета Вулверхэмптона и Королевского колледжа Лондона тщательно изучили информацию о здоровье, образе жизни и демографических характеристиках участников. Особое внимание было уделено частоте потребления яиц, которая варьировалась от нескольких раз в день до полного отсутствия в рационе.Анализ данных показал, что среди людей с диагнозом деменции ежедневное потребление яиц было менее распространено по сравнению с контрольной группой. Только 28,3% участников с деменцией употребляли яйца каждый день, в то время как в контрольной группе этот показатель составил 41,6%.Исследователи выявили, что риск развития деменции значительно снижался при регулярном употреблении яиц. У тех, кто ел яйца лишь раз в месяц, вероятность развития деменции была в 4,3 раза выше по сравнению с теми, кто включал яйца в свой ежедневный рацион. При еженедельном потреблении яиц риск также оставался повышенным на 76%.Интересно, что чрезмерное употребление яиц не принесло дополнительной пользы. Участники, которые ели яйца два и более раз в день, не получили значимых преимуществ в снижении риска деменции по сравнению с теми, кто употреблял их один раз в день.Распределение участников по частоте потребления яиц было неравномерным. Большинство (35%) ели яйца ежедневно, 36,7% - еженедельно, 12% - ежемесячно, а 13,5% либо крайне редко, либо вовсе не включали их в свой рацион. Лишь небольшая часть участников (менее 3%) употребляла яйца дважды в день.Исследователи пришли к выводу, что увеличение частоты потребления яиц с ежемесячного до еженедельного и далее до ежедневного было связано со снижением риска развития деменции. Эти данные могут иметь важное значение для разработки рекомендаций по питанию, направленных на поддержание когнитивного здоровья в пожилом возрасте.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки