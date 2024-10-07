«Разные виды суррогатного алкоголя»: врач Неронов назвал самое вредное для здоровья спиртное

Врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов: некоторые виды алкоголя оказывают на организм наиболее токсичное воздействие.Врач Неронов назвал самое вредное для здоровья спиртное. По словам эксперта, к этой категории относятся разные виды суррогатного алкоголя.«Наибольшую опасность для здоровья человека представляют азотистые спирты, метиловый спирт и другие виды суррогатного алкоголя», - предостерег Неронов.Медик уточнил, что токсичный потенциал этих разновидностей алкоголя является особенно существенным. При их употреблении могут гораздо быстрее пострадать печень, сердце и нервная система человека. Последствиями могут стать тяжела интоксикация, различные поражения неврологического характера, летальный исход.Неронов обратил внимание на то, что для человеческого организма не существует здоровой дозы алкоголя, даже если речь идет о напитках достаточно высокого качества. В любом количестве алкоголь является токсичным, и в некоторых случаях достаточно рюмки, чтобы спровоцировать патологический процесс.«Алкоголь может вызывать воспаление печени, повреждение клеток мозга, нарушение работы сердца, а также способствовать развитию различных заболеваний, включая онкологические», - сказал эксперт.Неронов обратил внимание и на то, что у людей, злоупотребляющих алкоголем, страдает психика – возникают негативные изменения в поведении, настроении, личности человека. Типичным последствием частых выпивок он назвал развитие депрессии, тревожности и агрессии.

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