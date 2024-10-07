Ученые назвали шесть продуктов, которые старят людей быстрее всего
Согласно отчету журнала Fortune, переизбыток молочного в рационе чреват возникновением воспалительного процесса. Тогда как умеренное употребление молочных продуктов связано с более низким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза.
Исследования показали, что чрезмерное употребление острого может увеличить риск развития деменции.
"Употреблявшие более 50 граммов перца чили в день имели более низкие когнитивные показатели", - передает Pronews.gr.
Напомнили ученые и о рисках, связанных с соленой пищей и быстрыми углеводами. Тут также важно соблюдать меру.
"Правильное потребление углеводов в умеренном количестве важно для поддержания здоровья и баланса в нашем рационе. Как и соли", - отметили исследователи.
Искусственные подсластители и кофе в большом количестве также вошли в список продуктов, которые в избытке негативно воздействуют на здоровье.
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