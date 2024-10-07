Бьет по сердцу и может вызывать разрыв желудка: врачи предупредили о рисках приема соды

Медики рассказали, чем грозит употребление соды в качестве антацида.Пищевую соду многие воспринимают как домашнее средство для борьбы с изжогой, но врачи предупреждают: такой «антацид» может серьезно навредить. «КП», ссылаясь на данные журнала Американского колледжа медицинской токсикологии, проинформировала, что последствием использования соды в этом качестве способно вызывать нарушение кислотно-щелочного равновесия в крови, ведущее к аритмии, сердечному приступу и даже летальному исходу.Утверждение о том, что прием соды бьет по сердцу, прокомментировали специалисты сервиса дистанционного медицинского образования Vrachu.ru. Они подтвердили, что самолечение этим «народным средством» может провоцировать алкалоз – опасный сдвиг pH крови в щелочную сторону.«Бесконтрольное применение щелочных растворов (сода с водой) легко может нарушить баланс pH крови, что приводит к опасным, жизнеугрожающим состояниям. В первую очередь при этом страдает сердце».Еще одним последствием гашения изжоги содой может стать разрыв желудка. По словам экспертов, реакция соды с соляной кислотой, содержащейся в желудке, стимулирует активное выделение углекислого газа. Это может вызывать резкий подъем давления на стенки желудка и в результате – их разрыв. Такое повреждение сопряжено с высоким риском смертности, предупреждают врачи. Они подчеркивают, что ни в коем случае нельзя употреблять соду, когда желудок переполнен едой или напитками – вероятность его разрыва в подобных обстоятельствах существенно увеличивается.«Сильнее всего увлечение содой бьет по здоровью людей, злоупотребляющих алкоголем, а также беременных женщин и пациентов, принимающих мочегонные средства», - предостерегли медики.

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