Боль как при родах: уролог Журавский рассказал, что делать при почечной колике

Мочекаменная болезнь — одна из распространенных патологий, с которой сталкиваются мужчины и женщины. Многие годы можно жить, даже не зная о проблеме. Но если камень начнет свое движение из почки, то он даст о себе знать. Что же тогда делать?Если размер камешка достаточно большой или его края острые, цепляют стенки мочеточника, то возникает крайне мучительный болевой приступ. Его называют почечной коликой. Недаром люди после того, как приступ завершается отхождением камня из мочевого пузыря, говорят, что «родили» камешек. Ведь болевые ощущения по интенсивности очень похожи на родовые, и продолжаться они могут от нескольких минут до нескольких суток, лишая сна и покоя. Что с этим делать, «Доктору Питеру» рассказал Дмитрий Журавский, уролог-андролог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге.Причины: почему возникает почечная коликаПочечная колика — это острое патологическое состояние, при котором нарушается отток мочи из верхних мочевых путей. По данным Минздрава РФ, патология входит в десятку самых частых причин неотложных обращений за медицинской помощью в России.Главной причиной почечной колики является мочекаменная болезнь, на долю которой приходится до 90% приступов. Болезненные ощущения возникают при попадании камней или конкрементов в мочеточник. Мелкие камни препятствуют нормальному прохождению мочи. Более крупные (диаметром от 1 см) способны полностью блокировать мочеточник.Помимо мочекаменной болезни у колики могут быть и другие причины, в том числе травмы почки или туберкулез почки. При остром или хроническом пиелонефрите мочеточник могут блокировать отмершие клетки эпителия почечной ткани и другие продукты воспаления. Еще один возможный триггер приступа — опухоли в почке или соседних органах. По мере роста новообразования сдавливают мочеточник и перекрывают отток мочи.Как распознать: главные признакиПочечная колика — состояние в плане симптомов очень характерное. Но впервые столкнувшись с ней, пациенты нередко впадают в настоящую панику. Зачастую в такой ситуации человек даже не всегда понимает, что с ним. Например — может перепутать колику с приступом аппендицита. Именно поэтому так важно знать симптомы состояния и план действий.Первый и главный признак почечной колики — это очень сильная приступообразная боль, когда ощущения то затухают, то становятся в буквальном смысле нестерпимыми. Болевой синдром настолько выраженный, что некоторые женщины даже сравнивают его с родовыми схватками. Боль охватывает всю поясничную область, отдается в нижнюю часть живота, пах и гениталии. Женщины могут испытывать болезненные ощущения в зоне половых губ, мужчины — в половом члене и мошонке. Чтобы унять боль, пациенту инстинктивно хочется согнуться или лечь в позе эмбриона.Помимо боли к симптомам почечной колики относятся:резкое повышение температуры,тошнота и приступы рвоты,нарушение частоты сердечных сокращений,понижение артериального давления,если камень опускается в самый низ — устье мочеточника, возможны учащенные позывы к мочеиспусканию.Симптомы могут возникать как одновременно, так и по отдельности.Что делатьПочечная колика требует экстренного обращения к врачу. В противном случае приступ может привести к тяжелым осложнениям. Например, к пиелонефриту (воспалению почек) или даже к сепсису. Если такая возможность есть, стоит сразу же отправиться в ближайшую больницу самостоятельно. Если нет, вызвать скорую.До осмотра врачом рекомендуется пить поменьше жидкости. Чтобы облегчить боль, можно приложить к пояснице грелку с теплой водой. А вот принимать обезболивающие лекарства до прибытия скорой врачи не рекомендуют, чтобы обеспечить точность дальнейшей диагностики. Задействовать таблетки стоит лишь, когда терпеть боль совсем сложно. В этом случае можно принять нестероидное противовоспалительное средство, но после обязательно сказать об этом врачу.Худшее, что можно сделать при подозрении на почечную колику — это терпеть боль и ждать, что камень выйдет сам по себе. Не стоит прибегать и к народным средствам вроде травяных настоев и фиточая. Тактику лечения здесь всегда должен определять врач на основе диагностики, которую обязательно проводят всем пациентам с приступом.Как помогают врачиЕсли камень небольшого размера и нет отклонений по анализам, специалист может назначить болеутоляющие средства в сочетании с альфа-блокаторами. Они снимают мышечное перенапряжение и помогают тканям мочеточника расслабиться. Камни большого размера уже могут требовать хирургического вмешательства.Сегодня стандартом считается лазерное удаление, или контактная уретролитотрипсия. Операция проходит без разрезов с доступом через уретру и занимает всего около получаса. Госпитализация при этом не требуется: сразу после вмешательства пациент может отправляться по своим делам.

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