Уролог назвал две причины, почему образуются камни в почках

Врач-уролог Тимур Топузов, кандидат медицинских наук и глава урологического отделения Клинической больницы Святителя Луки, обсудил причины образования камней в организме.Он объяснил, что камни могут возникать по множеству причин, включая нарушения обмена веществ и избыточный вес. Также сопутствующие заболевания, такие как подагра и диабет, могут способствовать образованию почечных камней.«Камни начинают формироваться в почках, затем проходят через мочеточники и мочевой пузырь. Их состав может быть разнообразным: от фосфатов до цистинов и других типов», — добавил он.После хирургического вмешательства пациентам выдается конкремент для анализа его состава, что помогает в разработке профилактических мер.«К сожалению, когда мы диагностируем мочекаменную болезнь, камень уже существует», — отметил Топузов.В таких случаях необходимо либо оперативное, либо консервативное лечение.«Условия, способствующие снижению вероятности образования камней, включают физическую активность, питье достаточного количества воды (не менее 2–2,5 литров в день) и здоровые почки», — заключил он.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки