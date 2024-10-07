Ангина у детей: педиатр Андриянова рассказала о симптомах, видах, диагностике и методах лечения

Нужно ли пить антибиотики при ангине? Стоит ли из-за частых инфекций горла удалять миндалины? И можно ли подхватить ангину из-за переохлаждения? На эти и другие вопросы отвечает врач.Ангина у ребенка — повод для серьезного беспокойства. Детские ангины протекают тяжелее и опасны серьезными осложнениями. О симптомах, диагностике и методах лечения инфекции горла «Доктору Питеру» рассказала педиатр Ольга Андриянова.Ангина и тонзиллит — это одно и то же или нет?«Ротоглотка (горло) является входными воротами инфекций. Для защиты организма есть лимфоидные образования — миндалины, и их несколько, — рассказывает Ольга Андриянова. — Те, которые можно увидеть, если открыть рот, — нёбные миндалины. О них и пойдет речь.В момент заболевания инфекция «садится на горло», поражает слизистую ротоглотки и миндалины. Если говорить врачебными диагнозами, так развиваются острый тонзиллит (с лат. tonsilla — миндалина) или острый тонзиллофарингит (с лат. pharynx — глотка). Но для удобства болезнь называют тонзиллитом, а по-бытовому — ангиной или гнойной ангиной.По словам врача, чаще всего тонзиллит вызывают вирусы и бактерии. Крайне редко причиной болезни могут быть другие возбудители, например грибки.Возбудители вирусной и бактериальной ангин«Большинство случаев тонзиллитов у детей вызваны вирусами: аденовирусом, риновирусом, бокавирусом, метапневмовирусом, вирусами парагриппа, Эпштейна — Барр, Коксаки и другими, — говорит педиатр. — Наиболее значимым бактериальным возбудителем является Streptococcus pyogenes (?-гемолитический стрептококк группы А — БГСА), реже — другие бактериальные возбудители».Герпесная ангина у ребенкаОсобое волнение у родителей вызывают слова врача: «У ребенка герпангина». Первое, что приходит в голову: почему герпес вызвал ангину, если обычно выскакивает над губой?«Дело в том, что группа герпесвирусов не имеет никакого отношения к герпангине. Ее вызывают энтеровирусы, самые узнаваемые из них — вирусы Коксаки, — объясняет наш эксперт. — Свое название герпесная ангина получила из-за характерных пузырьковых высыпаний на слизистой оболочке миндалин, глотки и мягкого неба, которые напоминают типичные проявления герпетической инфекции.Также названием будет выделяться тонзиллит, вызываемый вирусами из группы герпесвирусов (чаще вирус Эпштейна — Барр, цитомегаловирус): диагноз будет звучать как «инфекционный мононуклеоз» («поцелуйная болезнь»).Ангина: симптомы у детейТемпература. «Обычно тонзиллит протекает с температурой выше 38 °С, реже — с нормальной или субфебрильной (37-38 °С)», — говорит врач.Боль в горле. При тонзиллите дети жалуются на боль в горле различной интенсивности.Вид горла. «Гиперемия (покраснение) задней стенки глотки, нёбных дужек и миндалин, увеличение в размерах и отечность миндалин. Возможно (но не всегда) появление экссудата (налета) на миндалинах различного цвета, чаще оттенков белого».Лимфоузлы. Нередко при тонзиллите увеличиваются лимфатические узлы под нижней челюстью.«Опроса пациента о начале заболевания и осмотра достаточно, чтобы установить диагноз „тонзиллит“, но мы не сможем со стопроцентной уверенностью сказать, что стало возбудителем болезни, без дополнительного обследования», — подчеркивает врач.По словам педиатра, обследование требуется не всегда.«Единственный возбудитель, при подозрении на который необходима диагностика, — это Streptococcus pyogenes (?-гемолитический стрептококк группы А — БГСА), — объясняет Ольга Андриянова. — Проводится экспресс-тестирование на БГСА. При получении положительного результата сразу же назначается антибактериальная терапия. Если результат отрицательный, берут биоматериал для посева на БГСА (анализ отправляется в лабораторию). А целесообразность назначения антибактериальной терапии сразу определяется лечащим врачом».При наличии показаний также могут быть взяты общий анализ крови, анализ на С-реактивный белок, посев со слизистой ротоглотки на возбудители и др.«Напомню, что большинство тонзиллитов у детей — вирусные, поэтому, даже если установлен диагноз „тонзиллит“, не всегда будут взяты анализы и назначена антибактериальная терапия», — говорит врач.Можно ли заболеть ангиной из-за переохлаждения«Чтобы появилась ангина, требуется какой-то возбудитель заболевания: вирус, бактерия и пр. Переохлаждение, холодные напитки, стресс могут только помочь с развитием заболевания — выступить как факторы временного ослабления иммунитета. Но при отсутствии возбудителя заболевание не появится», — отвечает врач.Лечение ангины у детей«В целом лечение тонзиллитов одинаковое: режим, диета, достаточный питьевой режим, снижение температуры тела, назначение местных препаратов для облегчения симптомов (спреи, растворы для полоскания, пастилки и пр.). Единственное отличие — это наличие антибактериальной терапии при доказанной или вероятной бактериальной этиологии заболевания, — говорит педиатр. — Антибактериальная терапия назначается строго по показаниям и только врачом. При назначении антибиотиков врач порекомендует схему приема пробиотического/синбиотического препарата — бактерий для поддержания микрофлоры кишечника».Обычно ангину лечат дома. Но при тяжелом течении, наличии осложнений, необходимости хирургического вмешательства потребуется госпитализация в стационар.Питание при ангинеПри тонзиллите нет особых правил питания. Однако если горло очень болит, нужно перейти на щадящую диету.«Пища должна быть комфортной температуры, не горячей и не холодной. Стоит ограничить употребление раздражающих продуктов — острых, кислых, соленых. По консистенции блюдо должно быть более мягким, без твердых компонентов», — рассказывает врач.Чтобы снизить боль в горле, можно дать ребенку мороженого. Однако в официальных врачебных рекомендациях подобного совета нет, так как в некоторых случаях холодный продукт способен усилить боль.«Данный совет основан на знаниях физиологии: если к воспаленному участку приложить холод, это может снизить болевые ощущения. Кроме того, холод влияет на сужение сосудов, что может способствовать уменьшению отека», — объясняет эксперт.Однако перед приемом мороженого во время заболевания проконсультируйтесь с педиатром. Если педиатр разрешил, лучше всего отдать предпочтение обычному пломбиру без добавок. При этом нужно соблюдать несколько правил.Давайте небольшую порцию — максимум 4-5 столовых ложек за день.Следите, чтобы ребенок откусывал небольшими кусочками и рассасывал мороженое во рту.Нельзя есть мороженое сразу из морозилки, оно должно слегка подтаять.Не давайте холодный десерт после тепловых процедур, полоскания рта и приема препаратов.После мороженого нужно прополоскать горло либо попить воды, чтобы удалить остатки сахара.Осложнения тонзиллита«Наиболее часто осложнения могут возникнуть при отсутствии лечения или неадекватном лечении стрептококкового тонзиллита», — объясняет доктор.Могут развиться абсцессы (ограниченные скопления гноя), гнойный лимфаденит (нагноение лимфатических узлов). Среди других осложнений ангины — острая ревматическая лихорадка, ревматические болезни сердца, постстрептококковый гломерулонефрит, синдром стрептококкового токсического шока, PANDAS-синдром.«В связи с этим все врачи настоятельно рекомендуют не бросать прием антибактериального препарата, даже если кажется, что ребенок уже вылечился, — предупреждает Ольга Андриянова. — Бывает, что врач назначил лекарство на 10 дней. Спустя 2-3 дня лечения антибиотиками температура опускается, миндалины постепенно очищаются от налета, горло перестает болеть — и родители решают прекратить прием препарата. Этого делать нельзя. В любом случае нужно пропить препарат 10 дней по назначению врача, чтобы избежать осложнений».Частые ангины у ребенка — причины«Возбудителей ангины много, и они различные. Поэтому каждый эпизод ОРВИ при попадании вируса на миндалины может вызывать картину острого тонзиллита, — отвечает врач. — Однако обратите внимание: бактериальные возбудители, например БГСА, могут передаваться от находящегося в окружении ребенка человека, который болеет хроническим тонзиллитом, рожистым воспалением либо является носителем этой бактерии».Просто факт наличия в истории ребенка нескольких диагнозов «тонзиллит» не является показанием к тонзиллэктомии — удалению миндалин.По словам эксперта, профилактика вирусной ангины сводится к правилам профилактики ОРВИ.«Чтобы предотвратить развитие бактериального тонзиллита, важно соблюдать личную и общественную гигиену, а также удалить из окружения ребенка людей, являющихся носителями или болеющих данными формами бактериальных инфекций», — говорит врач.

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