Источники триптофана и магния: врач Демьяновская назвала продукты для снижения тревоги
Невролог Екатерина Демьяновская: включение в рацион определенных продуктов помогает сохранять здоровую психику.
Врач Демьяновская напомнила россиянам: когда тревога и стресс становятся хроническими, проблем со здоровьем не избежать – это бьет по нервной системе, сердцу и сосудам, органам пищеварения. В то же время, отметила эксперт, правильно организованное питание обеспечивает эффективную поддержку психическому здоровью и эффективно снижает риски тех нарушений, которые могут возникать под влиянием постоянного нервного напряжения.
В беседе с «Известиями» Демяновская уточнила, что для снижения тревоги и стресса следует употреблять продукты, содержащие определенные питательные вещества. Врач назвала их.
Триптофан.Данная аминокислота укрепляет стрессоустойчивость нейронов головного мозга, а также является предшественником серотонина и мелатонина, обеспечивающих хорошее настроение и крепкий сон.
Где содержится триптофан — в твердых сырах, твороге, молоке, йогурте, овсянке, какао, цельнозерновом хлебе.
Магний.Помогает лучше переносить нервное напряжение, а мозгу – восстанавливаться после эмоционального потрясения.
Где содержится магний — в шпинате, брокколи, капусте, орехах и семечках, цельнозерновых продуктах, бобовых, бананах, темном шоколаде.
Омега-3.Подавляют активную выработку гормона стресса кортизола, благодаря чему снижается уровень тревожности.
Где содержатся омега-3 — в жирных сортах рыбы, льняном масле, грецких орехах.
Витамин B9 (фолиевая кислота).Помогает организму активнее вырабатывать «гормон счастья» серотонин, тем самым стабилизируя психоэмоциональное состояние.
Где содержится витамин В9 — в яйцах, бобовых, субпродуктах, листовых овощах.
В целом для здоровья нервной системы и психики полезно употреблять продукты, богатые витаминами группы В.
«Продукты, богатые витаминами и минералами, — не панацея от стресса. Если вы испытываете постоянный стресс, обратитесь к врачу», - посоветовала Демьяновская.
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