«Замедляет перистальтику кишечника»: врач Ильяшенко пояснила, кому вредно есть рис

Врач-гастроэнтеролог Светлана Ильяшенко рассказала о вредных и полезных свойствах риса.Кому вреден рис? Врач Ильяшенко пояснила, что рис вредно есть людям, склонным к проблемам с регулярной дефекацией, запорам.«Вреден рис тем, кто страдает запорами, так как это продукт, содержащий крахмал, он замедляет перистальтику кишечника, в связи с чем крепит», - сообщила медик.Кому полезен рис? Ильяшенко отметила, что этот продукт показан к употреблению людям c нарушениями ЖКТ, вызванными повышенной кислотностью. Обладая мягкой и вязкой текстурой, рис в пищеварительном тракте превращается в массу, обволакивающую стенки желудка и кишечника, что защищает их слизистую и стенки от агрессивного воздействия кислоты, выделяющейся в повышенной концентрации.В рационе здоровых людей рис уместен как продукт, способствующий пищевому разнообразию и как источник полезных веществ.«В умеренном количестве рис полезен, так как содержит углеводы, полезные витамины и минералы, но при этом он низкокалорийный», - сказала Светлана Ильяшенко.Какие витамины содержатся в рисе? Витамины группы B, которые необходимы для нормального функционирования нервной системы. При их нехватке могут возникать различные неврологические расстройства.Из микроэлементов в рисе, например, содержится магний.Как правильно есть рис? Его лучше всего употреблять, сочетая с зеленью и некрахмальными овощами – так организм получит клетчатку, нужную для хорошей работы пищеварения.

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