Гормон счастья - как его восполнить

Значение гормона серотонина в организме трудно переоценить: он играет роль нейромедиатора в центральной нервной системе, участвует в регуляции сосудистого тонуса, облегчает двигательную активность. Для синтеза серотонина необходим солнечный свет. Считается, что поэтому в солнечные дни человек пребывает в хорошем настроении.Серотонин – это один из основных нейромедиаторов в нашем организме, который так же называют «гормон хорошего настроения», «гормон счастья», «гормон радости», «гормон удовольствия» и «самый главный антидепрессант». И не зря. Ведь серотонин – это химическое вещество тесно связанное с психологическим состоянием человека, а именно его настроением, поведением, либидо и т.п.Роль серотонина в организмеКак же работает серотонин?Молекулярная формула серотонина C10H12N2O.А его структурная формула выглядит следующим образом:Выше уже говорилось, что он относится к классу веществ нейромедиаторов.Нейромедиаторы – это химические вещества, посредством которых осуществляется передача электрических импульсов между нервными клетками или от нервных клеток к мышцам.Так вот серотонин регулирует активность этих импульсов, при этом отчасти диктуя команды нашему организму о том или ином действие – радуйся, улыбайся, смейся, двигайся и т.д. Как следствие правильная работа серотонина обеспечивает стабильное эмоциональное состояние человека.Вообще, серотонин должен без проблем и препятствий вырабатываться нашим организмом. При этом его синтез происходит:В шишковидной железе головного мозга (5-20%).В кишечнике человека (80-95%).Немудрено, что люди с заболеваниями ЖКТ могут быть более подвержены депрессивным состояниям. Любые болезни органов пищеварения, в особенности дисбактериоз, приводят к снижению уровня серотонина в нашем организме.А что происходит при пониженном уровне серотонина в организме?Дефицит серотонина в организме приводит:К состоянию общей слабости.Плохому настроению.Депрессии.Искаженному (негативному) восприятию мира.К ухудшению умственной активности.Половому бессилию.Нарушениям со стоны ЖКТ.К набору веса и полноте.К сниженной свертываемости крови.Повышенной болевой чувствительности.К снижению выработки молока у кормящих мам.Однако и переизбыток серотонина в организме не сулит ничего хорошего, так как это может привести к:Головокружениям.Состоянию бессонницы.Резкой потере в весеИ т.д.Но последнее бывает редко, ибо чаще наблюдается недостаток серотонина, чем его переизбыток в организме. Недаром в последнее время так много людей подвержены депрессивным состояниям и нуждаются в помощи психологов. Специалисты в свою очередь прописывают пациентам антидепрессанты.А что такое антидепрессанты?Антидепрессанты — психотропные лекарственные средства, применяемые прежде всего для терапии депрессии, оказывающие влияние на уровень нейромедиаторов, в частности серотонина, дофамина и норадреналина.Нельзя не согласится, что бывают случаи психических расстройств, которые требуют обязательного медикаментозного вмешательства, так как ситуация имеет крайне сложный характер. Однако, иногда можно восполнить уровень серотонина в своем организме и вполне естественным путем.Как же повысить количество серотонина в организме?Тринадцать нижеприведенных советов помогут вам сделать это вполне естественным образом:1. Ешьте продукты богатые триптофаном. К таким продуктам относятся: гречка, рис, бобовые, кедровые орешки, арахис, морковь, свекла, капуста, петрушка, бананы, апельсины, дыни, творог, сыр, рыба, «красное» мясо.Триптофан – это ароматическая альфа-аминокислота, без которой невозможен синтез серотонина.2. Ешьте продукты богатые витамином D. Присутствие витамина D в организме так же способствует синтезу серотонина. Им богаты такие продукты как: гречка, овсянка, листья салата, фрукты, овощи, фасоль и различная зелень.3. Ешьте продукты богатые магнием. Этот биологически важный для жизнедеятельности человека элемент, так же катализирует процессы выработки серотонина. Магнием богаты: рис, чернослив, курага, морская капуста, арбузы, семена подсолнуха, кешью, кунжут и т.д.4. Употребляйте в пищу больше фруктов, вместо сладостей. А лучше вообще заменить сладости, на фрукты. Но не ешьте их до основного блюда, а не после.5. Сократите употребление кофеин-содержащих и алкогольных напитков до минимума. А лучше и вовсе откажитесь от них.6. Следите за уровнем кортизола («гормона стресса») в своем организме.7. Занимайтесь спортом. Физические упражнения способствуют синтезу серотонина в головном мозге, а так же катализируют десятки других биохимических процессов в организме. Начните следить за осанкой и ровной спиной, что так же убережет вас от лишних проблем со здоровьем.8. Проводите больше времени под солнцем. Во первых на солнечном свете вырабатывается витамин D, необходимый для синтеза серотонина, а во вторых солнечный свет сам по себе катализирует многие химические реакции в организме. Возможно, именно поэтому летом жизнь кажется более волшебной, чем в другие сезоны года.9. Уделяйте больше времени на сон. Большая часть серотонина восстанавливается в организме во время сна. К тому же во сне подсознание раскладывает по полочкам информацию полученную днем и решает многие психологические проблемы. Очень часто именно сна не хватает человеку, для состояния гармонии и счастья.10. Гоните от себя чувство вины и горя. Эти чувства блокируют работу серотонина и сводят все ваши старания на нет.11. Меняйте мышление. Неважно как, при помощи психотерапии, книг, фильмов, медитации, духовных практик, новых интересов или путешествий, иногда просто необходимо впустить в себя новые позитивные впечатления. Тут срабатывает принцип обратной связи. Если серотонин может влиять на наши мысли, то и наши мысли могут влиять на некоторые процессы организма.12. Хвалитесь своими успехами. Странно, но это действительно способствует росту уровня серотонина. Однако, ваши успехи должны быть реальными, а не вымышленными. Если таковых на данный момент нет, сделайте то, за что будете испытывать гордость.13. Принимайте себя, окружающий вас мир и саму жизнь, такими, какие они есть. Очень часто именно здесь зарыт корень большинства психологических проблем человека. Пока вы будете злиться на себя, окружающих людей или события, вы не обретете настоящего счастья. А если вы посмотрите на то небольшое число по настоящему счастливых людей, то поймете, что они любят окружающей их мир таким, какой он есть на данный момент.

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